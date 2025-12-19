角力》柔道轉為角力 周宇恩盼持續代表國家隊征戰

周宇恩期許自己未來能繼續披上國家隊戰袍 累積經驗。(圖片/動澤運動媒體)

因為喜歡在場上自由活動的感覺，周宇恩國中時從柔道轉為訓練角力。從小活潑好動的他，在國小時便被家人送往柔道館訓練，又因太過調皮，再轉為接觸角力。周宇恩最後選擇持續訓練角力最大的關鍵是，他認為角力與柔道的一本摔記不同，角力即便失分後還能以其他方式再搶分，且賽後更能明確知道自己動作不足之處而改進。

周宇恩目前就讀臺中新民高中三年級，剛進高中時曾因未能達到理想成績而感到挫折。「怎麼跟別人差這麼多，我覺得自己不該是那樣。」而在不斷和老師檢討、與學長姐討教後，才發現自己的弱點並加以改善，一步步走出低潮。從高一下學期的一場國手選拔賽，周宇恩的成績逐漸有了起色，也堅定了他的角力之路。

家人與眾不同的鼓勵方式，成為周宇恩蛻變的關鍵。有別於一般的窩心鼓勵，周宇恩的家人以嘲諷的方式激起他的勝負慾。「為什麼都練一樣的人家都得名你卻沒有。」在外人聽起來可能刺耳的話，卻成功激起周宇恩挑戰獎牌的決心。

周宇恩與家人有著一套不同鼓勵模式，是激起他挑戰獎牌的關鍵。(圖片/動澤運動媒體)

114年全國中等學校角力錦標賽中，周宇恩在高中男子組自由式第三級中奪下金牌。作為奪牌常勝軍，周宇恩最印象深刻的比賽為高一時的全中運，賽前老師並未替周宇恩設定目標，僅要求他放開來摔，而他在第二場便遇上該屆的金牌得主。因對手的實力堅強，周宇恩也力求表現，與對手戰成五五波，即便最後並未奪勝，他也認為自己已盡全力，非常滿意自己在那場戰役中的表現。

未來周宇恩目標挑戰更大的舞台，期望自己能繼續披上國家隊戰袍，到國外見識更廣闊的視野累積經驗。而他也期望自己有著一日能成為角力教練，培育更多角力人才。