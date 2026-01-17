角板山梅花季浪漫登場！王明鉅：打造北橫冬季觀光新指標

2026角板山行館園區梅花季。圖：市府提供

桃園市副市長王明鉅今(17)日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區梅花季活動開幕式」。王明鉅表示，復興區擁有四季分明的觀光魅力，市府近年致力優化角板山園區，近期更榮獲「2025年國家卓越建設獎金質獎」肯定，未來將持續結合泰雅原民文化與硬體升級，將此地打造為北臺灣冬季賞花的標竿景點。

桃園市副市長王明鉅今(17)日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區梅花季活動開幕式」。圖：市府提供

王明鉅指出，角板山行館園區完成大規模整修後，景觀與硬體品質大幅提升。除了目前盛開的雪白梅花，園區未來將規劃設置「泰雅族賽考利克（Saquliq）語系主題紀念館」，透過文化深度厚植觀光軟實力。針對交通配套，市府已補助復興區公所將介壽國中操場整建為停車場，有效緩解花季車潮，並規劃在鄰近土地興建醫社服綜合園區，整合醫療、社福、郵局與農會物流，將復興區優質農產推向全臺與國際市場。

角板山行館園區巡禮。圖：市府提供

桃園市政府風景區管理處表示，2026角板山梅花季自1月17日起至25日止，活動豐富多元。現場設有「梅樹下國際茶席」與在地農產品、手作美食組成的「梅花市集」；此外，園區內的「回字館」已全新開幕，由蕃薯藤自然咖啡進駐，提供在地美食與咖啡服務。

2026角板山行館園區梅花季活動開幕式大合照。圖：市府提供

為提升遊客互動感，活動期間串聯角板山、羅浮及小烏來共34家商家推出期間限定優惠。民眾可透過「遊桃園APP」或「桃園市政府風景區管理處」臉書專頁掌握即時花況，參與任務還有機會兌換限量「角板山梅子康普茶」或參加抽獎。

風管處呼籲，花季期間車位有限，建議民眾多加利用桃園客運502台灣好行小烏來線、506東眼山線前往。誠摯邀請全台遊客走訪桃園北橫，在靜謐山林間感受冬季限定的白色浪漫與原鄉風情。

