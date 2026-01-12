角板山梅花季登場 大溪警加強交通疏導

【記者張沛森／桃園報導】「2026角板山梅花季」活動1月17日（周六）起場，預估活動期間將吸引大量遊客湧入，為維護交通秩序及遊客行車、行走安全，大溪分局規劃交通疏導與管制措施，籲請賞花出遊民眾配合。

大溪警分局表示，復興區角板山行館為北台灣規模最大的梅園之一，也是賞梅首選景點。園區內共栽種梅樹296棵，其中樹齡最長可追溯至民國50年，不僅花景壯觀，更蘊含深厚歷史意義。由桃園市府風景管理處主辦的「2026角板山梅花季」活動訂於1月17日（周六）、18日（周日）、24日（周六）及25日（周日）舉行。

為維護交通秩序及遊客行車、行走安全，大溪分局規劃交通疏導與管制措施如下：

一、管制時間

115年1月17日、18日、24日及25日，每日9時至17時實施交通管制，並視現場人車狀況及花期實際情形，彈性提早或延後解除。

二、管制範圍及措施

1. 管制路段：桃園市復興區中正路、仁愛路、桃117線及台7線等主要路段，並視交通狀況對周邊道路實施彈性管制。

2. 停車與行人動線：桃園市復興區中正路沿線僅開放單側停車，避免影響通行；靠介壽國中一側規劃為行人通行空間，並得依現場狀況機動調整。

3. 停車建議：請民眾將車輛停放於仁愛停車場或上台地停車場，或搭乘桃園客運502路線（台灣好行－小烏來線）前往會場。

4. 交通維持：活動期間將編排警力於會場周邊重要路口指揮疏導，並加強取締違規停車，請民眾配合交通指揮，切勿違停。

大溪警分局呼籲，請民眾配合管制措施並接受執勤人員引導，賞梅遊客可多加利用大眾運輸工具前往角板山地區，減少車流壅塞，共同維護順暢、安全的交通環境，讓賞梅行程更加愉快。

大溪警分局加強交通疏導。大溪警分局提供

