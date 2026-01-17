角板山梅花季開鑼 賞梅、品茗、逛市集

角板山行館園區梅花季活動正式展開，連續2週的週六、日還有各項活動。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市復興區角板山行館園區種植近300棵梅花樹，陸續開花，桃園市政府舉辦梅花季活動，今天起連續兩個週六日擴大舉行，上午10點開幕式，邀請三民國小森巴鼓、義盛國小合唱團及原林舞集演出，還有「梅樹下國際茶席」，讓遊客在花香中細細品茗；「梅花市集」讓賞梅行程更豐富。

觀光旅遊局長陳靜芳說，今年賞梅行程結合多項互動與優惠活動，完成指定任務即有機會抽中iPhone15；市府攜手角板山、羅浮及小烏來地區共34家商家與景點推出「角板山梅花季限定優惠」，今天起到25日，只要到角板山行館園區賞梅，於會場服務台下載優惠店家電子DM，憑DM到指定店家或羅浮溫泉即享有專屬優惠方案，到小烏來風景特定區還能享有票價優待。

開幕式於上午10點舉行，副市長王明鉅說，今年的梅花季於連續兩週的週六日舉行「梅樹下國際茶席」，結合日式、英式、歐洲花果茶及復興區在地茶文化；「梅花市集」更匯集北橫沿線及復興區特色農產與手作美食，讓民眾賞梅行程更為豐富。

只是上山人潮太多，很多民眾抱怨停車就要花上一個小時，風景區管理處長廖育儀說，由於角板山行館周邊腹地狹小，停車位不足，目前僅由有公有仁愛、上台地兩處收費停車場，已協調介壽國中供民眾免費停車，但還是建議民眾多加利用大眾運輸工具。

民眾可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線或506東眼山線；桃客大溪總站搭乘5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094等路線前往角板山行館。

角板山行館園區梅花季活動，副市長王明鉅(左三)與來賓們手持馬年春聯，也預祝新年快樂。(記者謝武雄攝)

