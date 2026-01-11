角板山行館園區將辦梅花季

桃園市角板山行館園區梅花陸續綻放，風管處邀民眾漫步賞梅。（桃園市觀旅局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市角板山行館園區內近三百棵梅花樹陸續綻放。風管處十一日表示，目前花況約五成，估中旬進入盛開期，市府將每週更新資訊，民眾可隨時查詢掌握花況。

風管處表示，「二０二六角板山行館園區梅花季活動」十七、十八、二十四及二十五日舉辦，園區梅花月初起逐漸結苞開花，預估中旬進入盛開期，目前花況約達五成。

觀旅局長陳靜芳指出，角板山行館梅花季是桃園北橫冬季重要旅遊亮點，梅花季活動十七日開幕，四天的活動期間規劃包括結合日式、英式、歐洲花果茶及復興區在地茶文化的「梅樹下國際茶席」；匯集北橫沿線及復興區特色農產與手作美食的「梅花市集」，還有書法家現場揮毫贈送春聯。

二０二六角板山行館梅花季，邀民眾漫步行館賞梅「趣」。（觀旅局提供）

今年賞梅行程結合多項互動優惠活動，民眾完成指定任務有機會抽中手機。市府同時攜手角板山、羅浮及小烏來地區卅四家商店與景點，推出「角板山梅花季限定優惠」，十七至廿五日到角板山行館園區賞梅，於會場服務台下載優惠店家電子ＤＭ，到指定店家或羅浮溫泉就享專屬優惠，前往小烏來風景特定區還有優待票價。

十七日角板山梅花季開幕日活動現場推出限時贈獎，參與者追蹤「樂遊桃園」ＩＧ官方帳號，並與園區梅花合影上傳，同時標註兩名好友及「＃二０二六角板山行館梅花季」，可兌換限量二百份的「舒華限量桌曆」。

風管處長廖育儀表示，花季期間建議民眾利用大眾運輸工具，復興區公所並提供仁愛及上台地兩處收費公有停車場，以及介壽國中免費停車場供自駕遊客使用。市府將每週更新梅花花況資訊，民眾可至風管處臉書粉絲專頁查詢，或透過「遊桃園」ＹＴ頻道收看「角板山梅園即時影像」。