角板山行館梅花季 豐富行程細品茶香

記者古可絜／綜合報導

隨著寒流接連來襲，角板山行館園區內近300棵梅花樹陸續綻放，潔白梅花點綴枝頭、幽香淡雅，勾勒出北臺灣冬季最具代表性的賞花風景。今年園區梅花自1月初起逐漸結苞開花，預估1月中旬進入盛開期，目前花況約達5成，正是規劃賞梅行程的最佳時機；桃園市政府風景區管理處將每週更新梅花花況資訊，民眾可至「桃園市政府風景區管理處」臉書粉絲專頁查詢，掌握第一手花況。

「2026角板山行館園區梅花季活動」將於17、18、24及25日舉辦，活動期間規劃多項特色體驗，包括結合日式、英式、歐洲花果茶及復興區在地茶文化的「梅樹下國際茶席」，讓遊客在花香中細細品茗；匯集北橫沿線及復興區特色農產與手作美食的「梅花市集」共計22攤，豐富賞梅行程。

此外，園區茶坊亦安排書法家現場揮毫贈送新春春聯，增添年節喜氣；最後，凡參加梅花季活動並下載「遊桃園App」，或追蹤桃園市政府風景區管理處粉絲專頁者，即有機會獲得每日限量200瓶的「角板山梅子康普茶」，每人限換1瓶，發完為止。

今年賞梅行程結合多項互動與優惠活動，完成指定任務即有機會抽中iPhone 15。同時，桃市府攜手角板山、羅浮及小烏來地區共34家商家與景點推出「角板山梅花季限定優惠」，自17至25日，只要到角板山行館園區賞梅，於會場服務臺下載優惠店家電子DM，憑DM到指定店家或羅浮溫泉即享有專屬優惠方案。

隨寒流接連來襲，角板山行館園區內梅花樹陸續綻放，潔白梅花點綴枝頭、幽香淡雅，勾勒出北臺灣冬季最具代表性的賞花風景。（桃園市政府提供）