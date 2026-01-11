角板山行館梅花季1/17登場 國際茶席細細品茗

記者古可絜／綜合報導

隨著寒流接連來襲，角板山行館園區內近300棵梅花樹陸續綻放，潔白梅花點綴枝頭、幽香淡雅，勾勒出北臺灣冬季最具代表性的賞花風景。今年園區梅花自1月初起逐漸結苞開花，預估1月中旬進入盛開期，目前花況約達五成，正是規劃賞梅行程的最佳時機；桃園市政府風景區管理處將每週更新梅花花況資訊，民眾可至「桃園市政府風景區管理處」臉書粉絲專頁查詢，掌握第一手花況。

「2026角板山行館園區梅花季活動」將於1月17日、18日、24日及25日舉辦，活動期間規劃多項特色體驗，包括結合日式、英式、歐洲花果茶及復興區在地茶文化的「梅樹下國際茶席」，讓遊客在花香中細細品茗；匯集北橫沿線及復興區特色農產與手作美食的「梅花市集」共計22攤，豐富賞梅行程。

此外，園區茶坊亦安排書法家現場揮毫贈送新春春聯，增添年節喜氣；最後，凡參加梅花季活動並下載「遊桃園APP」或追蹤桃園市政府風景區管理處粉絲專頁者，即有機會獲得每日限量200瓶的「角板山梅子康普茶」，每人限換1瓶，發完為止。

今年賞梅行程結合多項互動與優惠活動，完成指定任務即有機會抽中iPhone 15。同時，桃市府攜手角板山、羅浮及小烏來地區共34家商家與景點推出「角板山梅花季限定優惠」，自1月17日至1月25日，只要到角板山行館園區賞梅，於會場服務臺下載優惠店家電子DM，憑DM到指定店家或羅浮溫泉即享有專屬優惠方案。

於1月17日角板山梅花季開幕日，走訪角板山行館園區飽覽冬日美景，活動現場特別推出限時贈獎，參與者只需追蹤「樂遊桃園」IG官方帳號，並親自與園內梅花合影上傳至IG，同時標註2位好友及#2026角板山行館梅花季，於下午2點至4點可至角板山行館前兌換「舒華限量桌曆」一份。同時，「小烏來宇內溪溫泉冬日嘉年華」也有好康資訊，於即日起至2月1日期間前往天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布及宇內溪溫泉集章，即可免費兌換主題限定毛巾與宇內溪許願牌，邀請民眾順遊體驗。

