角聲醫療中心派發食物籃 助180家庭溫暖過感恩節

基督教角聲醫療中心24日舉行感恩節食物籃派發活動，協助180個家庭度過溫暖愉快的感恩節。（記者劉子為/攝影）

基督教角聲醫療中心24日舉行感恩節食物籃派發活動，協助180個家庭度過溫暖愉快的感恩節。派發現場秩序井然，工作人員分工明確，車輛依序進入取餐點，氣氛溫馨而有序。發放的食物籃內容豐富，包括新鮮蔬果、火腿、義大利麵、罐頭食品、食用油等，協助民眾在節慶期間補充日常所需。

角聲醫療中心執行總監吳周秀蘭（Carolin Eng）表示，近期政府關閉造成部分家庭面臨糧食困難，因此中心特別在感恩節前準備180份食物袋，希望支持有需要的鄰里家庭。她說：「裡面有新鮮生果、罐頭，還有一個很大的火腿。我們不只是提供給華人，也包括其他亞裔、拉丁裔，以及附近的居民，希望大家都能過一個快樂的感恩節。」

角聲醫療中心品質總監Cherry Lee指出，本次派發對象皆為提前預約，而活動訊息並非公開發布，而是透過中心與平日合作的社區組織以及中心平時照護的病患傳遞出去。她說，「我們會請同事留意是否有病患家庭需要協助，也會向合作機構詢問是否有住戶面臨食物困難，由對方推薦給我們。」中心在確認家庭有需求後，才會主動聯繫安排領取時間。

然而，Lee也提到，現場仍有部分民眾未事先登記便前來排隊，其中包括一些長者。「雖然沒有在名單中，但有些老人家一大早就來等，我們也不忍心讓他們空手而回。」她表示，中心因此特別預備額外食物，以因應突發需求，盡可能協助所有需要的人。

此外，為確保流程順暢，中心採取分時段免下車領取方式（drive-thru），每半小時限量30輛車，並設置四個站點分流，有效避免堵塞與等待過久的情況。

