角色無預警黑化暴走！陳珮騏親上火線解答了 長文鬆吐「真實心聲」

記者宋亭誼／綜合報導

八點檔女星陳珮騏出道多年，曾演出《天之驕女》、《天道》、《百味人生》等劇，精湛演技獲得觀眾肯定。在《百味人生》飾演「蕭紅雪」的她，近來突然暴衝使壞，昨（3）日陳珮騏發文分享角色心境，透露自己也曾陷入困惑，但演員的使命就是要呈現人生百態，而八點檔角色設定更是時常跟著收視或劇情起伏。

陳珮騏透露自己熱愛演反派。（圖／翻攝自陳珮騏臉書）

陳珮騏坦言，她起初和觀眾同樣產生困惑，「為什麼角色的行為忽然變得暴衝、失去原有的冷靜」，不過她很快便豁然開朗，除了觀眾需要看到壞人得到報應解氣，加上角色確實存在許多不可被原諒的錯誤，如果要強力洗白，連自己都會覺得心虛，因此，她決定不糾結、不抗拒，並豁出去隨著編劇安排。

陳珮騏眼神全是戲。（圖／翻攝自陳珮騏臉書）

陳珮騏表示，相較於飾演好人，在八點檔詮釋反派角色其實困難許多，不僅需要更強的心理素質，還必須承受更大的身心壓力，但她「不要臉」的說：「我有點自豪～我能演！」，陳珮騏笑說，自己其實相當享受飾演反派的過程，儘管有些劇情安排刁鑽、辛苦，她仍樂在其中。

最後，陳珮騏除了向關心她的粉絲喊話，表示自己還能應付，要大家不要過於擔心，她也提到不希望有觀眾過於入戲，「我們一起理性看劇和分析、分類角色對錯。我盡情享受工作的快感，您盡量接收我投射的熱情吧～」。

