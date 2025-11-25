角落貓學堂攜手KCT推「貓美容檢定」 開創不易被AI取代的新職涯

在AI技術快速改變全球職涯版圖之際，寵物照護市場卻逆勢成長，成為最具韌性的新興藍海。角落貓學堂與 KCT 台灣畜犬協會25日在南台灣首度舉辦「貓美容檢定考試」，以教室與考場合一的創新場域，讓學員在貼近實務的環境中完成訓練與檢定，展現貓咪服務產業的強大職涯吸引力。

↑圖說：角落貓學堂與 KCT 台灣畜犬協會25日在南台灣首度舉辦「貓美容檢定考試」（圖片來源：角落貓學堂提供）

本次共有16位跨齡應考者參與，從Z世代青年到50+職業婦女皆跨入貓美容專業，反映愛貓市場不分年齡、需求高漲。許多學員更透露，希望把興趣變成副業，甚至與家人共同創業，投入穩定且具成長性的貓咪照護產業。

↑圖說：16位跨齡應考者參與，從Z世代青年到50+職業婦女皆跨入貓美容專業。（圖片來源：角落貓學堂提供）

角落貓學堂負責人張惠瑛表示，在AI大量重塑工作型態的時代，「需要技術、需要情感連結的溫度型服務」最不容易被機器取代。此次將教室直接打造為考場，就是希望讓學員能在最熟悉的環境中快速累積可立即上工的能力，縮短學習到就業的距離。

KCT理事長薛瑞銘指出，此次合作的最大亮點是「教考一體化」制度，不僅大幅提升訓練效率，也精準回應市場缺工需求。他直言，貓美容人才缺口明顯，只要完成訓練並通過檢定，「業界幾乎是立即錄用」。

↑圖說：術科聚焦洗護流程、修剪技術與對不安、逃避或輕度攻擊等真實狀況的應對能力。（圖片來源：角落貓學堂提供）

檢定內容包括貓皮毛健康、工具衛生等學科測驗，術科則聚焦洗護流程、修剪技術與對不安、逃避或輕度攻擊等真實狀況的應對能力。KCT監評現場抽題，確保考試與職場需求完全一致。

在快速變動的就業市場中，「貓美容」成為少見的確定性職涯，結合興趣、專業與市場需求，為南台灣開啟一條全新的專業人才培育道路，也為愛貓族群帶來更多溫度與照護選擇。

