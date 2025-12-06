角逐台中市長 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純三人同台
台中市長2026選戰預熱，藍營潛在參選人立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔，與綠營提名的立委何欣純，昨天同框出席台中市立醫院開幕，雖未擦出火花，檯面下暗潮洶湧；江維持低調不願談選舉，楊重申「準備好了」並要求黨內初選，何則坐山觀虎鬥。
江啟臣昨下午趕往北屯，與立委黃健豪、議員沈佑蓮和立院最高顧問沈智慧成立聯合服務處。江啟臣近期與多名議員成立聯合服務處，包含原民議員古秀英、北屯區議員賴順仁等，外界解讀是備戰2026市長選舉的起手式，江啟臣則表示，成立聯合服務處是回饋選民，「連線搭配，服務加倍」。
對於明年市長選舉，江啟臣表示，現在不是談選舉的時候，時間到了再向外界報告，此時此刻就是做好服務，讓民眾感受熱情，落實地方建設。
楊瓊瓔則說，參選台中市長「已經準備好了」，每個人競爭的方式不同，團隊會持續推出更多願景與實際作為，並深入基層，努力讓台中更好。
楊瓊瓔強調，公開初選能逼出候選人的最佳樣態，也提前檢驗弱點並加以補強，民進黨害怕的不只是國民黨團結，更怕藍營透過初選變得更強、吸引更多中間選民，讓候選人具備更完整的競爭力。
何欣純下午參加耶誕愛心活動，被問及藍營初選之爭，楊瓊瓔在網路民調中勝過江啟臣，她輕描淡寫說「任何民調數字都是鼓勵的力量」，可以作為參考；至於江接連成立聯合服務處，何表示民進黨也有黨公職聯合服務處，宣傳政策並服務市民。
國民黨台中市黨部新任主委蘇柏興表示，黨中央已開始協調明年市長提名人選，協調無果則啟動初選，中央尚未告知具體期程，相信很快會有結果。黨部今天將舉辦新任主委布達典禮，黨主席鄭麗文、江啟臣、楊瓊瓔都將出席。
2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章及柯呈枋是熱門人選，國民黨中央已啟動協調，主席鄭麗文今天下午到彰化縣議會參加黨慶，3人也都會出席，引起政壇關注。
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
台中市長選舉網路投票 楊瓊瓔暫居領先
2026年台中市長選舉戰況逐漸升溫，藍綠白三黨均有人選表態參選或被點名。針對4位可能人選的網路投票，截至5日上午10時30分，國民黨立委楊瓊瓔以33%的支持度暫居第一，立法院副院長江啟臣以31.2%緊追在後。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口
中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。民視 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
網路投票台中市長人選 楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」｜#鏡新聞
2026台中市長選情，在國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與立法院副院長江啟臣，形成了姐弟之爭，根據壹蘋新聞網5日的網路票選，下屆台中市長參選人支持誰，楊瓊瓔獲得最多票，江啟臣第二名，雖然要不要參選江啟臣還沒表態，但他積極布局，下午跟立委黃健豪、議員沈佑蓮成立聯合服務處，似乎已經用行動展現參選的意願。鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 1