角逐台北市長初選交意願表 吳怡農否認派系推派：我主動提出的

交意願表表態角逐首都市長初選， 吳怡農否認是派系推出：「是我主動提出的」。（曾薏蘋攝）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午前往民進黨中央黨部，遞交台北市長參選意願表。吳怡農受訪表示，台北市向來是民進黨的艱困選區，但只要以正向的態度面對，透過一場乾淨、包容的選戰，贏得社會的信任，喚起多數人對政治的熱情，絕對可以成功。並宣布今啟動客廳會；至於是否被民主活水推派出來，他強調，「是我主動提出的」。

吳怡農當年與蔣萬安「雙帥對決」令人印象深刻，今被問到信心跟蔣萬安市長再度雙帥對決嗎？吳說，蔣萬安是現任市長，自己爭取民進黨的提名，希望可以參選台北市長，他當然就是我的對手。不過與其談雙帥對決或其他的一些想像，最重要的還是回到市民朋友們，過去三年，有沒有感受到生活變好？相信大家心裡都有數。

被問到這一次算不算是被民主活水推派出來？他強調，非常感謝每一位夥伴、每一個辦公室大家的支持，不過這次的選舉其實他已經準備相當久的時間，也是他主動的提出。

被問到黨內被點名台北市長者包含鄭麗君、吳思瑤、王世堅、林右昌等人，但都沒有來遞交意願表，如果到時候決定徵召他們，會不會覺得今天遞表沒有意義？吳怡農表示，自己能夠控制的，就是盡一切的努力，以謙卑積極的態度爭取社會大眾的支持。

至於外界擔心政治歷練不足，吳則強調，如果傳統政治經驗就足夠了，現在不會存在這麼多的問題，這是為什麼需要更多的活力、更多不同的觀點、更多元的背景、不同經驗的人士來投入市政。

吳說，這五年來，他成立壯闊台灣聯盟，跟最棒的夥伴們專注在社會韌性的建設，透過社區合作、國際連結以及科技創新，每天在第一線解決現實生活的問題。過去二十多年的工作，從商業金融投資、到政府機關、到非營利組織的經營，這些累積的經驗和視角，希望可以為台北的發展帶來正​​面的貢獻，為台北的未來注入新的活力。

他強調，台北是一座美麗的城市，但對許多家庭來說，生活現狀多年未變。「我們必須做得更好，讓台北成為一個更安全、更有韌性、更充滿機會的首都」。一方面在教育和科技領域大力推進，幫助下一代在全球競爭中站穩腳步。另一方面，顧好青少年的心理健康、改善家庭的居住難題，以及提升政府與全社會的災害應變能力，確保每位市民都能安全、安心生活。

他說，台北值得更好的未來，值得更堅韌的保障，值得更有活力的機會。今天開始，他會展開一系列的客廳會，與台北市民們對話：從家長到年輕人，從社區人士到創業家。非常期待一起攜手為台北的未來奮鬥。

