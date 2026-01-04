角逐嘉縣長 蔡易餘黃榮利激烈攻防

民進黨4日舉辦嘉義縣長政見說明會，雙方就政黨忠誠、政治盤算激烈攻防。立委蔡易餘於第二階段秀出黨證，質疑嘉義縣議員黃榮利身邊幫忙助選的人，有些曾是背叛民進黨的人；黃反批，蔡的立委任期未結束就準備落跑，「你是在替誰卡位？」地方人士認為，雙方各自表述、各端牛肉，就看選民買誰的帳。

蔡易餘在民進黨嘉義縣長政見說明會第二階段結論環節時，突然掏出民進黨黨證，表示自己18歲就加入民進黨，且一路支持民進黨及黨提名的候選人。

蔡易餘指出，他想請教黃榮利，「現在幫你助選的人，有曾經拒絕初選、自己投入選舉後被開除黨籍，也有曾經背叛民進黨的」，這些人今年仍要投入選舉，若黃榮利被民進黨提名，如何領導民進黨打贏今年選舉？

蔡易餘認為，只有自己有辦法、可以團結民進黨，不會用很多派系等話語分裂嘉義，「你現在每句在分裂嘉義的話，就是不利於未來我們年底民進黨要團結、整合」。

黃榮利也同樣在第二階段反擊，質疑立委任期一屆是4年，現在還不到2年，蔡易餘就準備落跑選縣長，「你是在替誰卡位？」

面對蔡易餘秀出黨證一事，黃榮利會後受訪補充說，不曉得蔡的意思為何，強調自己的黨齡也是30幾年，一路追隨民進黨、賴清德總統到現在沒變過。

至於蔡易餘質疑身邊的人有退黨經驗，黃榮利批蔡還沒當上縣長，就在畫隔離線、築圍牆，「我認為非常不好」。如果自己未來能當上縣長，當然會廣納人才，若有人要支持民進黨或回民進黨效勞，怎麼能夠排除？一定要包容，並讓更多人參與民進黨的團隊，才能壯大嘉義縣。

地方人士認為，姑且不論誰表現比較優秀，各自表述、各端牛肉，就看選民買誰的帳，加上民進黨嘉義縣長初選確實比起其他縣市冷，這場政見會終於讓雙方陣營有所交鋒、產生火花，只是攻防議題能不能在民調上發酵？目前無法評估。