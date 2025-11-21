角逐奧斯卡 臺灣3部電影洛杉磯亮相獲熱烈迴響

【記者蔡富丞/綜合報導】2026年奧斯卡獎季正式展開投票前宣傳，文化部與文化內容策進院攜手合作，為代表臺灣角逐「最佳國際影片獎」的《左撇子女孩》、具奧斯卡參賽資格短片《A面：我的一天》及紀錄片《由島至島》於洛杉磯舉辦推廣活動，在亞洲國際電影節（Asian World Film Festival, AWFF）與美國電影中心（American Cinematheque）的放映場次均獲得熱烈迴響，其中《左撇子女孩》於洛杉磯時間11月20日晚間榮獲AWFF「最佳觀眾票選獎」、主演葉子綺亦獲頒「雪豹新星獎（Snow Leopard Rising Star Award）」，倍受矚目。

廣告 廣告

角逐奧斯卡 臺灣3部電影洛杉磯亮相獲熱烈迴響

AWFF於11月14日舉辦「臺灣日」，以《A面：我的一天》揭開序幕，導演溫景輝親自出席，《左撇子女孩》監製暨共同編劇、年初以《艾諾拉》橫掃奧斯卡獎項的美國名導西恩・貝克（Sean Baker）亦特別參與臺灣日放映及座談，與導演鄒時擎、主演馬士媛、葉子綺一同出席交流，並高度肯定鄒時擎執導功力及其鏡頭展現的臺灣之美。

角逐奧斯卡 臺灣3部電影洛杉磯亮相獲熱烈迴響

臺灣日活動亦吸引眾多影視與跨界人士出席，如美國知名影評平台爛番茄（Rotten Tomatoes）執行長Patrick Lee，現場亦特別邀請多位具奧斯卡投票資格的會員欣賞，如美國知名發行商 Weissman/Markovitz Communications總裁Rick Markovitz、製片人Gary Shapiro、監製Ray Cho、《看不見的國家》作曲家許瑋珊等人。

短片《A面：我的一天》為溫景輝首部作品，此次在北美首度亮相，溫景輝難掩興奮，直呼「American dream come true！」，映後觀眾紛紛表示深受感動，肯定其在短片敘事的成熟度與情感掌握力。另一部長達5小時的紀錄片《由島至島》導演廖克發亦出席放映，片長雖具挑戰性，觀眾卻全程專注投入。映後座談由美國加州大學洛杉磯分校教授白睿文（Michael Berry）擔任主持，引發現場熱烈共鳴。

文化部駐洛杉磯臺灣書院表示，本次3部作品於洛杉磯的巡迴活動，不僅展示臺灣影人橫跨劇情片、短片與紀錄片的創作能量，更成功凝聚國際產業支持，促進臺美影視交流，進一步提升臺灣電影在奧斯卡獎季的能見度，文化部與文策院將持續與國際影展及影視平台合作，支持臺灣作品邁向全球舞台。