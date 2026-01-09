角逐宜蘭縣長 林國漳：續辦「吃飯讀冊免錢」 成立營養午餐精進委員會

角逐宜蘭縣長，林國漳(左)承諾續辦「吃飯、讀冊免錢」，成立營養午餐精進委員會。(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣推動國中小學「吃飯免錢、讀冊免錢」政策多年，各縣市也陸續跟進；而今卻有傳言，若民進黨贏回宜蘭政權將取消這項教育福利。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今日公開闢謠，承諾「吃飯、讀冊免錢」全面延續；不只免錢，同時要成立「營養午餐精進委員會」，推動食農教育，也要吃得好吃與健康。

國中小學免費營養午餐議題，近日成各縣市熱門討論的話題，宜蘭縣推動多年，各縣市陸續跟進；年底縣長選舉將至，宜蘭坊間卻耳語頻傳，稱宜蘭若政黨輪替，由民進黨贏回政權後將取消這項教育福利。

對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳公開表明立場，「吃飯免錢、讀冊免錢」不但會全面延續，而且更會精進品質，營養午餐的主軸「不只讓孩子吃飽，更要吃得健康、吃得有知識」，未來將透過制度改革與食農教育，讓政策品質再升級。林國漳說，關於取消的說法完全是不實謠言，「只要是對孩子好的事，就沒有政黨之分，吃飯免錢與讀冊免錢絕對會繼續，請家長百分之百放心。

不過，林國漳指出，目前營養午餐執行細節仍有進步空間，許多家長、孩子反映飯菜不夠熱導致胃口不佳，進而造成廚餘量過多、資源浪費，他當選後要成立「縣級營養午餐精進委員會」，重新檢視招標策略，改善保溫與運輸設備，讓孩子能「熱熱吃飯」，好吃、溫度夠自然願意吃完，從根本降低廚餘量。

林國漳也提出營養午餐應與食農教育結合，他主張優先選用宜蘭在地、有機食材，讓孩子在用餐時，能了解在地農業、學會珍惜食物，讓「營養午餐吃出健康、吃出知識」，讓對孩子好的事，要一年比一年做得更好。

