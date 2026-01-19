角逐新北市長馬拉松被「收攤」沒終點？劉和然：還是要協調

有意角逐的新北市副市長劉和然今（19）日接受媒體人黃暐瀚專訪被問到國民黨鄭麗文曾脫口「要徵召李四川」是否有被刺激，劉和然回應「可能沒說得很完整」，一般來說都還是協調後再看怎麼走，並強調鄭麗文也是透過這樣機制選出的。（POP撞新聞提供）

2026大選將近，國民黨新北市長參選人至今未定。有意角逐的新北市副市長劉和然今（19）日接受媒體人黃暐瀚專訪被問到國民黨鄭麗文曾脫口「要徵召李四川」是否有被刺激，劉和然回應「可能沒說得很完整」，一般來說都還是協調後再看怎麼走，並強調鄭麗文也是透過這樣機制選出的。

黃暐瀚提到，劉和然說選舉就像跑馬拉松，每個人都有自己的步調，但鄭麗文先前曾脫口黨中央會直接「徵召李四川」，像馬拉松跑到一半主辦說要「收攤」，沒有終點了，詢問劉和然有沒有被刺激到？劉和然回應，他認為鄭麗文受訪時沒有說得很完整，後來國民黨新北市黨部、黨中央發言人都有重新做詮釋。

劉和然認為還是要「協調再看怎麼走」，初選也要協調，各縣市還是有差異和特殊性在，強調「黨主席本來就是按照這個機制選出來的」，並坦承目前尚未跟黨中央見面。黃暐瀚再追問，國民黨中央說農曆年前會做決定人選，也就是2月17日、距今已剩不到一個月，加上劉和然最近也要出書，是否出書會配合選舉節奏？劉表示，出書做法只是為自己記錄，是不是搭配未來步調節奏或跟選舉有關，都還在規畫中。

