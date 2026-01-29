角逐竹縣長提名 陳見賢宣布將辭黨部主委盼止紛擾

（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢角逐提名新竹縣長，競爭升溫，陳見賢今天說，將辭去黨部主委，盼黨內紛擾止於此，讓黨內回歸理性。

陳見賢今天在臉書發文指出，近9年來，國民黨在新竹縣走過風雨，靠著團結共同走過困難、一起扛起責任；近期因為初選，他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些的攻擊，他選擇正面承擔，所有傷害到他為止。

他表示，任何政治攻防，都不該讓支持他的民眾承受壓力，更不該傷害基層的情感，因此在完成相關程序後，將正式請辭黨部主委，盼讓黨內回歸理性。

廣告 廣告

陳見賢說，他會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為民眾努力，而角色可以轉換，責任不會改變。

徐欣瑩辦公室日前透過文字表示，她訴求是公平正義，在陳見賢宣布參選前後，仍以黨部主委身分掌握黨員資料，並運用黨部資源進行電話拜票，形同「球員兼裁判」。

徐欣瑩辦公室指出，陳見賢也在部分群組中宣傳，導致黨部成為陳見賢個人的競選文宣的加工平台，也因這些頻繁且具爭議的行為，她主張以全民調方式進行初選，以確保競爭的公正性；對於陳見賢辭黨部主委，表示尊重。（編輯：林恕暉）1150129