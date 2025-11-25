角逐竹縣長 林思銘徐欣瑩待初選機制再說明

立委林思銘有意參加國民黨新竹縣長黨內初選。（林思銘提供）

記者彭新茹∕新竹報導

新竹縣長明年改選，國民黨籍副縣長陳見賢表態有意角逐。在地藍營立委林思銘、徐欣瑩二十五日表示，將待黨中央初選機制公布後決定。

國民黨備戰明年地方選舉，有多名縣市長任期屆滿，將推派全新人選。在新竹縣長部分，縣長楊文科將在明年屆滿卸任，由誰代表藍營接班？備受地方關注，包括徐欣瑩、林思銘、陳見賢都是藍營、甚至地方點名可能的接班人選。

長期經營地方，曾任議長的陳見賢目前除擔任副縣長外，並兼任縣黨部主委，資歷豐富。他預計二十七日召開記者會，正式對外宣布參選。

徐欣瑩表示，許多民眾勸進她參加黨內初選，將靜待黨中央公平公正公開的初選機制，再做回應。

林思銘也表示，確實有意願參加黨內初選，不過目前黨中央的初選辦法尚未公布，會尊重制度、配合黨的整體布局；他支持以「全民調」選出最適任的候選人，將待初選機制公布後，正式對外說明決定。在此之前，會全力以赴把立委工作做到最好。