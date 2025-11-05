角逐達仁鄉長 表姊妹爭霸 北3村定生死

台東縣議員蔡玉玲（右）與達仁鄉公所祕書呂美惠（左）為表姊妹，同是土坂村排灣族人，雙雙表態參選2026達仁鄉長選舉，上演「最強姊妹之爭」。（蕭嘉蕙攝）

2026台東縣16鄉鎮市長選舉戰火點燃，縣境之南的達仁鄉競爭最烈。現任鄉長陳新輝即將屆滿卸任，4新舊面孔角逐，百大青農吳正忠二度挑戰、縣議員蔡玉玲轉戰鄉長、鄉公所祕書呂美惠初試啼聲、前鄉長張金生之子黃漢忠來襲；其中蔡、呂為表姊妹，票源重疊，被外界形容為「最強姊妹之爭」，「北3村」則被視為勝敗關鍵的生死區。

達仁鄉原住民族人口占全鄉90％以上，以排灣族為主，共轄6村，土坂村、台坂村、新化村併稱「北3村」；南田村、安朔村、森永村則合稱「南3村」，政治版圖長期傾向國民黨，因此與其論政黨，選民更重視候選人的家族勢力與情感羈絆。

土坂村返鄉青農吳正忠致力推廣原鄉傳統作物，人稱「紅藜先生」，曾獲選百大青農，肩扛翻轉產業的理想與抱負，上屆以新秀之姿投入選戰，僅獲反陳新輝票及部分同情票。此次捲土重來，雖然親友多勸退，吳仍堅持參選，但目前財力與基本盤尚待突破。

安朔村子弟黃漢忠為前鄉長張金生之子。父親曾任2屆鄉長，具民族學博士學位，著有排灣族史典，學術貢獻深厚。原預期可憑家世背景直攻鄉長寶座，但張任內涉八八風災重建圖利案入獄，形象受挫，家族光環恐成包袱。

最受矚目的表姊妹檔蔡玉玲與呂美惠，同出身土坂村、家族勢力旗鼓相當。蔡玉玲蟬聯3屆縣議員，基層滿意度高，掌握土坂、台坂、新化3村穩固票源，南3村則有夫家親族支持；呂美惠倚靠母家與夫家勢力，掌握土坂、新化、安朔、南田與森永5村，唯獨台坂支持度薄弱。雙方在北3村票源重疊最高，成為選戰決勝區。

依現況評估，蔡玉玲略占上風，2人選情呈64波，主因在於呂美惠遲至近期才拋出參選震撼彈，家族動員與凝聚力尚未整合。目前呂積極走訪宗親會，喚醒家族意識，以扭轉劣勢。