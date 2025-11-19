角逐青龍獎影帝后！玄彬、孫藝真獲獎了 夫妻台上合體喊：很幸福

玄彬、孫藝真夫妻出席第46屆韓國電影青龍獎。翻攝自YT@KBS Entertain



南韓年度電影盛事「2025青龍電影獎」今（11/19）日晚間在首爾盛大登場，雖然當地只有4度，紅毯仍星光熠熠。其中最受矚目莫過於同台角逐影帝后的「國民夫婦」玄彬、孫藝真，兩人今年分別以電影《哈爾濱》、 《徵人啟弒》入圍最佳男女主角，不過夫妻倆一前一後登場，沒有攜手走紅毯。

玄彬以俐落油頭、黑框眼鏡搭配黑西裝現身，飾演歷史人物安重根的電影《哈爾濱》讓他成功入圍影帝，一亮相便獲得觀眾熱烈歡呼，對於入圍，他謙虛表示：「入圍是很好的事情，但得獎要交給上天。」

被問到是否期待獎項，他笑說：「我沒有想到。」聊到與妻子一起角逐影帝、影后，他透露兩人只簡單互道：「我只有跟她說『我們來青龍見』。」當被媒體問到，「如果夫妻兩人之中只能有一人得獎，你希望誰拿獎？」玄彬毫不猶豫回答：「是我！」

隨後壓軸亮相的孫藝真，以香檳色削肩禮服搭配背後全裸設計亮麗登場，短髮造型清爽俏麗。她也被問到和玄彬相同的問題，笑說：「他是不是說他要拿獎？」接著霸氣補上一句：「如果兩個人只有一個人得獎，那我要拿獎！」夫妻倆隔空互不相讓，笑翻全場。

稍早，人氣獎率先揭曉，由玄彬、孫藝真、林潤娥、朴珍榮四位演員獲得，玄彬向粉絲致意，「這個獎大概是很多粉絲努力投票才得來的，讓我非常感謝。」他提到，與孫藝真上一次一起得獎已是5年前的百想藝術大賞，今天可以再次一起站在這個舞台，「真的非常幸福」。孫藝真也說，能和玄彬一起獲得這個帥氣的人氣獎，讓她覺得非常榮幸，也會成為很難忘的回憶。

