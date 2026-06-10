角頭唱演會秒殺再加場！ 加碼宣布嘉賓玖壹壹麋先生聖皓

角頭唱演會眾演員正在如火如荼排練中。（曼尼娛樂提供）

「2026 角頭GATAO唱演會—情義到高雄」將在8月22日星高雄流行音樂中心海音館登場，上週票券開賣秒殺完售，網友瘋狂敲碗「加場」，電影公司經過一個星期努力爭取、協調後傳出好消息，不僅宣布8月23日加場，還公布重量級表演嘉賓本土天團玖壹壹、金曲樂團麋先生聖皓參與演出，門票14日下午3點於ibon售票系統及全台7-11 ibon機台開賣。

高捷、王識賢、張懷秋、黃騰浩、鄭人碩、施名帥、張再興、吳震亞、白吉勝、陳萬號、吳長愷昨（9日）晚在直播中號召粉絲加入「角頭家族」，王識賢開心表示：「這一次唱演會幾乎是我們《角頭》的Party，大家一起共襄盛舉，非常感謝所有支持我們的影迷朋友，一開賣就秒殺，今天《角頭》有新的消息要跟大家宣布，要成立一個『角頭家族』。」只要購買過角頭文創任一周邊商品的粉絲朋友免申請登記，直接升格成家族成員。

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角頭唱演會請來玖壹壹擔任嘉賓。（曼尼娛樂提供）

玖壹壹、麋先生聖皓將擔任兩日的表演嘉賓，至於兩組嘉賓在哪一天、以何種方式出現將是驚喜不公開。王識賢、王陽明2024年曾驚喜現身玖壹壹15週年演唱會，彼此私底下交情超好，如今《角頭》南下開唱，玖壹壹接到邀約馬上答應相挺，笑說：「希望當過角頭唱演會嘉賓之後，就會更大尾了！」準備HIGH爆「角粉」。聖皓收到邀請備感榮幸，也感到很新鮮，從小在高雄長大發跡的他表示：「之前就認識許多參與《角頭》的演員朋友們，沒想到有一天能在舞台上碰面，像一場同樂會一樣，非常期待！」

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