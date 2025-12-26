角頭父為兒出氣 校園外亮利器逼女學生下跪認錯

花蓮縣 / 綜合報導

黑幫角頭當街亮利器已經夠囂張的了，而被恐嚇的竟然是未成年女學生！這個狀況發生在花蓮縣吉安鄉。平安夜傍晚，一名徐姓角頭和同夥開車到一所國中校門口，不管當下有十幾名學生圍觀，當眾拿出利器揮舞逼迫女學生下跪認錯，甚至還跑到女學生家裡恐嚇家長！警方獲報到場發現，嫌犯是竹聯幫明仁會角頭，因為兒子和女學生在網路上起糾紛相約談判，沒想到做爸爸的自 作 主張跑來替兒子出頭，警方已經持拘票將他逮捕。

放學時間國中校門口對面十幾名學生聚集在街角，突然一輛車出現副駕駛座，一名男子當眾拿著利器，眾目睽睽下當街揮舞叫囂逼女學生下跪認錯道歉，嚇得女學生躲到角落求救，受害女學生母親VS.員警說：「我女兒有嚇到，因為(嫌犯)他就是刀很大支啦，(嫌犯他重點是另外一個女生)，對，他們要找的好像是別人。」

護女心切要求警方快追人，但其實關鍵人物就在人群中，嫌犯兒子VS.員警說：「拿刀的是誰，(拿刀的是我爸)，你有叫你爸爸來嗎，還是怎麼樣，(我爸自己來的)。」面對警方團團包圍男學生立刻就和盤托出大義滅親，因為亮武器的嫌犯是他爸，附近店家說：「小朋友講的啊，說他有看到有人拿刀子啊。」

24日平安夜當天傍晚5點多，花蓮一所國中的女學生放學後和他校的男學生，因為先前在網路上起了糾紛才會相約談判沒想到對方父親，竟然不顧現場很多學生圍觀，就當街拿利器逼女學生下跪認錯，甚至還到女學生家恐嚇家長。

花蓮縣警吉安分局副分局長李振華說：「本案已報警台灣花蓮地方檢察署偵辦，朝妨害秩序，恐嚇罪嫌迅速偵辦。」嚴重治安案件就發生在國中校門口，在案發過後2天，警方持拘票逮捕徐姓嫌犯也將追查其他在逃共犯。

