角頭瘋寬自戕地方黑幫震驚！他自創狗頭幫 曾因討債剪斷被害者手指

記者陳佳鈴／南投報導

南投名間鄉角頭瘋寬，24日傳出心臟中彈陳屍車內，過往的凶狠行徑也被憶起。（圖／翻攝自google街景畫面）

橫行南投地方的角頭「瘋寬」驚傳中彈陳屍車內，死亡消息傳出後震驚中部黑道幫派，不少人對於他的死訊議論紛紛！因為過往他前科累累，作風強硬，甚至還因討債用老虎鉗剪斷被害人的手指，兇殘的程度道上早有所聞。沒想到去年才因案被逮，才剛過一年就傳出他的死訊！

南投警方在名間鄉殯儀館後方自行車道旁一輛轎車內，發現 53 歲吳姓男子倒臥座位、已無生命跡象，現場更發現一把槍支。經查死者身份來歷特殊，是橫行在地方上的綽號「瘋寬」的吳姓知名角頭。警方表示，他心臟中彈身亡，身邊還留有一把槍枝。

外號「瘋寬」的吳姓角頭53歲，過往作風兇悍，在南投地方勢力龐大並創立了「狗頭幫」。三年前，他為了壟斷濁水溪疏濬工程，將自己愛犬的頭像製成「通行證」，規定所有進入工地的砂石車司機必須張貼出示，並要求機具貼上「狗頭」圖案，以獲得運輸權或地方工程標案。此外，吳男還經營了地下賭場，手段極為兇狠，曾用老虎鉗剪斷欠債賭客的手指，事後還對被害者進行恐嚇。另外，吳男還經營砂石場，曾因業者不滿吳男提供的砂石品質，而衝入業者家中進行毒打，讓被害者心生畏懼付款。

檢警去年執行搜索行動逮捕吳男時，吳男見到大批特警荷槍實彈，立刻嚇得束手就擒。警方當場查扣了4把90手槍、1把霰彈槍、89發霰彈及56發手槍子彈，還搜出海洛因、安非他命等毒品。

沒想到被捕一年後，竟被民眾發現在殯儀館後方的自行車道上，有一名男子躺臥在一輛轎車內，上前呼叫卻沒有任何反應，因此報警處理。警員趕到現場後，發現死者疑似持槍自戕，經查才發現瘋寬的驚人身分。

