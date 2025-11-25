角頭瘋寬「自創狗頭幫」自戕陳屍車內！家屬泣：他對家人很好

記者陳佳鈴／南投報導

吳姓男子長期活躍於濁水溪一帶，曾經營砂石買賣、地下賭場，並以兇悍作風聞名，他的死訊傳出後，令黑白兩道都相當震驚！（圖／翻攝畫面）

南投名間綽號「瘋寬」吳姓角頭，24日被發現陳屍於轎車內，座位旁留有一把槍枝，檢警初步研判疑似自戕，但確切死因仍待檢警進一步確認。今（25）日上午，檢察官會同法醫完成相驗，對外未透露任何細節，家屬稍早前往認屍時情緒激動、泣不成聲，也透露他與在外形象不同，對家人級為照顧，家人跟朋友都難以接受這突如其來的噩耗。

24日下午，當時有民眾行經名間殯儀館後方自行車道，注意到路旁一輛自小客車長時間停放，車內似乎有人倒臥，便上前查看，發現男子毫無反應，嚇得立刻報警。警方抵達現場後確認男子已明顯死亡，遺體旁擺放一把疑似改造手槍，現場未見明顯打鬥痕跡，因此朝自戕方向調查，但仍未排除其他可能。

死者身分確認後令地方震驚，因為死者是在地知名角頭「瘋寬」。吳姓男子長期活躍於濁水溪一帶，曾經營砂石買賣、地下賭場，並以兇悍作風聞名。他早年因恐嚇、暴力討債、槍砲、妨害自由等案件多次遭警方拘提，甚至因以比特犬頭像製作「通行證」向業者抽取規費，而被外界稱為「狗頭幫」。其行徑橫行多年，是當地警方列管要角。

家屬今日上午前往殯儀館確認身分，情緒瞬間潰堤，場面哀慟。死者友人表示，雖然「瘋寬」外表強硬，但對家人極為照顧，近日未聽聞任何異狀，噩耗傳出讓眾人難以接受。

據了解，吳男過去並非首次出現輕生傾向。他曾因涉殺人未遂等案件羈押期間，因擔心家中經濟壓力、一度以電視線纏頸自傷，後經及時發現避免憾事。此次是否與個人壓力、經濟因素或其他事件有關，仍待檢方調閱通聯、比對彈道與槍枝來源釐清。

警方目前持續調查案件細節，強調不排除任何可能，將釐清死因及背後是否牽涉他人介入。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

