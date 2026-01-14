角頭蝦米蔡秉逸贖罪路揭密 做假帳等不實指控還清白

蝦米蔡秉義因涉重案入獄遭判處無期定讞，家人是其灰暗鐵窗生活中的唯一寄託。（資料照片）

記者王勗／台南報導

2021年，時年30歲，綽號「蝦米」的台南角頭蔡秉逸於2月間率眾於台南安平區接連在8天爆發2起震驚社會的黑道幫派火拚釀2死事件，蝦米與另名共犯皆判無期徒刑定讞，其餘共犯判處有期徒刑1至1年半。在蔡秉逸犯下殺人案前幾日，蔡秉逸位於安南區「建一分期公司」遭警方查獲共一長三短槍枝及70多發子彈，於110年2月共被查獲6把長短槍，百發子彈及6件防彈背心，沒收1件，其餘5件未犯罪使用。

對於殺人案發時，有傳言報導蔡秉逸於其所任職之公司有作假帳之行為，已於該案審理時，經蔡秉逸提出證據、詰問證人推翻該不實傳言。惟某報記者疏於調閱法庭審理紀錄查證，於今年8月報導蝦米對公司作假帳、借錢上酒店之情事，經蔡秉逸委任律師提告加重誹謗罪，雙方於法院達成和解，最終也就昔今不實傳言、報導還給蔡秉逸名譽上的清白，也希望外界審慎查證相關證據及法庭審理紀錄，針對無端無據指控也將採取法律行動。

江湖路如同走鋼索，如果有選擇，沒人想走上，據了解，蔡秉逸父母早年離異，經父母協議，決定由姊姊、蔡秉逸跟著爸爸，然而父親對於孩子的成長甚少關注，蔡秉逸打小只能將自己武裝強悍。一開始只是單純的為了「不想要被人欺負」，不想卻也因此越陷越深，直到多年後回首，才發現僅剩做兄弟人一條路。蔡秉逸透露，自己也曾想過，「如果當初跟著媽媽，是否自己的人生也會完全不同？」，然而人生不可能重來，蔡秉逸只能寄託於建立一個溫暖的家庭，以彌補家庭缺失的遺憾。家屬指出，家屬指出，雖然外傳蔡秉逸敢打敢衝，但回家從不對家人生氣，家庭也是優先於兄弟事，也從不在家討論外面「工作」。地方人士也透露身邊人皆了解蔡秉逸本性善良，仗義明理，但衝動時如亡命之徒較沒顧慮，從不欺凌弱小、魚肉鄉民。另一人士說：他是真性情中人，不與身邊人計較，付出不求回報、愛助人，也曾為友而率大批人馬街頭駁火入獄，家人、朋友仍始終不離不棄陪伴身邊，便是瞭解他的為人。

關於蝦米對家人的思念，大多從獄中寄予律師蘇敬宇，不僅是委託人的囑託，更是一名父親唯一的掛念。（記者王勗攝）

蝦米律師串起鐵窗親子情

蔡秉逸之委任律師蘇敬宇表示，回想蔡秉逸去台南市刑大投案當日晚間，其友人至事務所稱需要法律協助，案況不明，蘇敬宇律師旋即驅車前往台南市刑大陪同偵訊，到場才知是震動江湖的驚天大案。然而該案事證明確，蔡秉逸即向委任律師表示「殺人一定要負責，我如果判死你(蘇)也別放心上」。隨著案件偵查起訴，蝦米蔡秉逸最終判處無期定讞，原本一心求死的蔡秉逸最終必須以半生牢獄為所作所為贖罪。念及無法陪伴兒子長大、讓孩子重蹈自己在破碎家庭成長的苦果，蔡秉逸也深深後悔衝動犯案，然一時也不知該從何彌補，只能每日在懊悔中度過牢獄生活。蔡秉逸於獄中藉由行動接見、寄送信件、卡片等，聊表對家人與孩子的思念之情，大多時間都是在舍房念書，並開始戒菸。當遇親子溝通、孩子教育問題，亦時常與身為小孩逸父之蘇敬宇討論，蘇敬宇偶爾亦會受蔡秉逸之託代為出面，處理小孩在學校與同學之糾紛，這也是他當初接下此案想不到之演變，但這並不是純粹當事人的囑託，更是蔡秉逸身為一個父親對孩子最深切的關心。

蝦米因案入獄時兒子才一歲多，無法陪伴妻兒左右，只能透過信件、生日賀卡傳達思念，也會想方設法購置兒子的生日禮物。（記者王勗攝）

「爸逼」的話，蝦米家書獨家揭露

蝦米蔡秉逸犯案時，孩子才一歲多，兒子現由妻子、阿嬤等照顧。蔡秉逸因案入監後，無法陪伴孩子成長成為其最大的遺憾，孩子成長過程全靠律師轉述與妻子信件得知，每年兒子生日，蔡秉逸也會特別寄送生日卡，信中也特別將成長的經驗與人生際遇感悟化為叮囑，只希望孩子好好讀書、聽媽媽與阿嬤的話、多運動強身健體，千萬不要複製自己的錯誤。

男孩子難免頑皮，舉凡孩子跟同學發生矛盾、太愛看手機、練習跆拳道沒有認真等，如同每位父母總為孩子的每件小事而操心，書信來往間，為當孩子榜樣，蔡秉逸也在獄中重新拿起書本，跟著孩子一起從頭開始學習英文，不時也分享學習心得，聊表未能陪在身邊督促學習的遺憾。也提醒兒子持之以恆練習跆拳道，學習只有認真投入才能有所收穫，另也不忘提醒兒子學習跆拳道是為了讓身體健康，並於必要時保護自己，絕非拿來跟人發生衝突，有力氣只能拿來保護媽媽、阿嬤，書信中除寫下對母子的思念外，更多的是希望孩子健康平安長大，並成為孝順善良、品格端正的人。

傷害已成事實、贖罪的路還長，蔡秉逸未來還將接續履行應負的法律責任，蔡秉毅入監將屆滿五年，孩子今年才六歲，蔡最大的遺憾是錯過孩子的成長，如今最大的願望是見證孩子的終生大事，只期盼兒子能走出自己光明的未來，不要因自己的罪業受累。