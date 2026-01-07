角頭蝦米蔡秉逸贖罪路揭密

蝦米蔡秉逸因涉重案入獄，遭判處無期定讞。 (資料照片)

記者王勗∕台南報導

江湖路如同走鋼索，如果有選擇，沒有人想走上。一一０年二月，時年卅歲的蝦米蔡秉逸率眾於台南安平區接連犯下震驚社會的黑道幫派火併釀兩死事件，安平三大勢力之一的角頭建文殞命，蝦米與另名共犯皆判無期徒刑定讞，其餘共犯判處有期徒刑一至一年半。因涉案件重大，蝦米被列為四級「嚴管」受刑人、在鐵窗中反省贖罪，家人是其灰暗生活中的唯一寄託。

據了解，蔡秉逸父母早年離異，經父母協議，決定由姊姊跟著媽媽、蔡秉逸跟著爸爸，然而父親從小放養，對於孩子的成長甚少關注，蔡秉逸從小只能將自己武裝強悍。一開始只是單純的為了「不想要被人欺負」，不想卻也因此越陷越深，直到多年後回首，才發現僅剩做兄弟人一條路。

廣告 廣告

蔡秉逸透露，自己也曾想過，「如果當初跟著媽媽，是否自己的人生也會完全不同？」，然而人生不可能重來，蔡秉逸只能寄託於建立一個溫暖的家庭，以彌補家庭缺失的遺憾。

家屬指出，雖然外傳蔡秉逸敢打敢衝，但回家從不對家人生氣，家庭也是優先於兄弟事，也從不在家討論外面「工作」。地方人士透露，其認識的蔡秉逸是性情中人，也屬仗義明理。從不欺凌弱小、魚肉鄉民，但衝動時如亡命之徒較沒顧慮，過去也曾為友出頭入獄，家人、朋友仍始終不離不棄陪伴身邊，便是瞭解他的為人。

然而冰凍三尺非一日之寒，從社會事演變成雙方撕破臉並非突然，早在兩起重案發生前，蔡秉逸與王重傑、建文大仔兩方就有多次揪葛，真正點燃殺機的原因是也是因為蔡秉義自家住處、工廠遭黑衣人上門，家人是重心、更是軟肋，此事也成為蔡秉義下手行凶的最後一根稻草。蔡秉逸在行刺角頭建文自知難逃法網，逕直奔赴台南市刑大投案，蝦米友人得知後找上律師蘇敬宇幫忙，意外揭露重犯的不同面貌。

一一０年二月安平地區接連發生震驚社會的黑道火拼，蝦米蔡秉義槍殺安平三大勢力之一的角頭建文後投案。(資料照片)

蝦米律師串起破碎親子情

律師蘇敬宇回想當天蔡秉逸至台南市刑大投案凌晨，蔡友人至事務所只說「需要法律協助」，案況尚不明了。蘇被以平均一五０公里時速的飛車從佳里載往南市刑大，沿途緊抓扶手挫咧等，到場陪偵才驚覺竟是震動江湖的驚天大案。然而本案事證明確，蔡秉逸也未向委任的蘇敬宇透露太多，僅只針對案件內容陳述，對於殺人動機等因果幾度沉默，低落表示「殺人一定要負責，我如果判死你(蘇)也別放心上」。

隨著案件偵查起訴，蝦米蔡秉逸最終判處無期定讞，原本一心求死的蔡秉逸最終必須以半生牢獄為所作所為贖罪。念及無法陪伴兒子長大、讓孩子重蹈自己在破碎家庭成長的苦果，蔡秉逸也深深後悔衝動犯案，對於昔日好友、老大親屬之痛，能力、條件有限加上身處囹圄，一時也不知該從何彌補，只能每日在懊悔中度過牢獄生活。

律師蘇敬宇是蔡秉逸與家人的唯一連結，因蔡被列為四級受刑人，僅能利用有限的律師接見時間，轉達信件、生日賀卡等，聊表對家人與孩子的思念之情，偶爾才有視訊親眼看老婆、兒子一眼的機會。蘇敬宇表示，蔡秉逸大多時間都是在舍房讀書，並開始戒菸，至於涉及案件部分則不方便透露太多。

除了協助蔡秉逸聯繫親人外，當遇有需親子溝通、孩子教育等問題，亦時常與蘇敬宇討論，偶爾亦會受蔡秉逸之託代為出面，處理小孩在學校與同學之糾紛，擔任訟訴代理人之外還得兼職「義父」，這也是他萬萬想不到的工作內容，但這並不只是當事人的囑託，更是一個父親對孩子最深切的關心。

蝦米蔡秉逸案件事關友人與昔日老大被害，外界也有許多風言風語，甚有上升至人格私德部分，指稱其行事乖張、忘恩負義之餘，手腳不乾淨拿錢為賭博、上酒店等，蝦米蔡秉逸原不願就相關不實傳言再回應，也不想再提本案、對被害人家屬造成二度傷害，考量妻兒可能因這些中傷指責受欺辱，也特別請蘇敬宇聲明澄清。

蘇敬宇強調，傳言指稱蔡秉逸於任職公司作假帳部分，已於該案審理時，經蔡秉逸提出證據、詰問證人推翻該不實傳言，針對相關中傷私德不實傳言，也希望外界審慎查證相關證據及法庭審理紀錄，針對無端無據指控也將採取法律行動。

蝦米因案入獄時兒子才一歲多，無法陪伴妻兒左右，只能透過信件、生日賀卡傳達思念，也會想方設法購置兒子的生日禮物。 (記者王勗翻攝)

蝦米家書獨家揭露

蝦米蔡秉逸犯案時，孩子才一歲多，事發後妻兒已離開台南地區避免外界侵擾，兒子現由妻子、阿嬤等照顧。蔡秉逸因案入監後，無法陪伴孩子成長成為其最大的遺憾，孩子成長過程全靠律師轉述與妻子信件得知，每年兒子生日，蔡秉逸也會特別寄送生日卡，信中也特別將成長的經驗與人生際遇感悟化為叮囑，只希望孩子好好讀書、聽媽媽與阿嬤的話、多運動強身健體，千萬不要複製自己的錯誤。

蔡秉逸與妻子僅能透過書信交流育兒煩惱，男孩子難免頑皮，舉凡孩子跟同學發生矛盾、太愛看手機、練習跆拳道沒有認真等，如同每位父母總為孩子的每件小事而操心，書信來往間，為當孩子榜樣，蔡秉逸也在獄中重新拿起書本，跟著孩子一起從頭開始學習英文，不時也分享學習心得，聊表未能陪在身邊督促學習的遺憾。

也提醒兒子持之以恆練習跆拳道，學習只有認真投入才能有所收穫，另也不忘提醒兒子學習跆拳道是為了讓身體健康，並於必要時保護自己，絕非拿來跟人發生衝突，有力氣只能拿來保護媽媽、阿嬤，書信中除寫下對母子的思念外，更多的是希望孩子健康平安長大，並成為孝順善良、品格端正的人。

傷害已成事實、贖罪的路還長，蔡秉逸入監將屆滿五年，孩子今年才六歲，蔡最大的遺憾是錯過孩子的成長，如今最大的願望是見證孩子的終生大事，只期盼兒子能走出自己光明的未來，不要因自己的罪業受累。