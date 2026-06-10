《角頭》唱演會高雄秒殺再加場 玖壹壹、麋先生聖皓驚喜助陣

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人氣天團玖壹壹及金曲樂團麋先生主唱聖皓，將擔任表演嘉賓。（圖／曼尼娛樂提供）

電影《角頭》系列魅力持續延燒，《角頭唱演會－情義到高雄》日前門票開賣即秒殺完售，讓大批「角粉」紛紛敲碗加場。電影公司經過一周積極協調與爭取後，正式宣布8月23日加開第二場演出，讓更多粉絲有機會親身感受《角頭》12年來累積的兄弟情義與熱血精神。

昨（9日）晚間，高捷、王識賢、張懷秋、黃騰浩、鄭人碩、施名帥、張再興、吳震亞、白吉勝、陳萬號及吳長愷等演員驚喜開直播，號召粉絲加入「角頭家族」，未來將不定時釋出專屬福利，更同步宣布加場消息，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論。

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此次演唱會除了集結《角頭》系列演員外，更邀來人氣天團玖壹壹及金曲樂團麋先生主唱聖皓擔任表演嘉賓。不過兩組嘉賓將於哪一天登場、以何種形式演出，主辦單位則選擇保密到底，留給觀眾驚喜。

過去王識賢、王陽明曾於2024年驚喜現身玖壹壹15周年演唱會，彼此私下交情深厚，此次《角頭》南下開唱，玖壹壹接獲邀請後立刻爽快答應，笑說：「希望當過《角頭》唱演會嘉賓之後，就會更大尾了！」準備與角粉一起嗨翻高雄。

而來自高雄的麋先生主唱聖皓，收到邀約後也感到相當興奮。他表示，自己過去就認識不少參與《角頭》的演員朋友，沒想到有機會在同一個舞台合作，「感覺像是一場大型同樂會，非常期待和大家見面」，讓歌迷相當期待這次跨界合作會激盪出什麼火花。

《角頭唱演會－情義到高雄》驚喜宣布加場。（圖／曼尼娛樂提供）

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