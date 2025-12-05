《角頭》女星震撼自曝遭性騷！「曬法院照」氣喊：希望他 x 掉
記者林汝珊／台北報導
女星王宣因《角頭2：王者再起》中飾演「宣宣」一角爆紅，近日她突在社群平台突然上傳一張獨自走在長廊的背影照，以法院表情符號暗示行蹤，寫下：「不論男生女生，都不要放過讓你不舒服的人。」引發外界高度關注。
照片中，王宣背著包包走在冷清嚴肅的機關走廊，她透露自己花了一年半進行司法調查，過程漫長又煎熬，但仍堅信正義會到來：「雖然遲了一點，但它一定會到。」她更忍不住氣憤寫下：「希望那些動手動腳的人都 x 掉！」並 Tag 一位女性友人，感謝對方為了這件事情陪她跑法院，「比我還多次」。
貼文一出，引來大批粉絲、友人湧入關心，詢問：「是性騷擾案嗎？」王宣也大方回應：「是呀，太可惡了！」親口證實遭性騷擾。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
拒絕性騷擾，請撥打110、113
