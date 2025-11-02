《角頭》性感女神來了！林真亦火辣寫真超吸睛 他揭幕後：完全不用修圖
記者王培驊／台北報導
有著甜美笑容的「微笑女神」林真亦，在今年破億強片《角頭—鬥陣欸》的強悍陽剛氛圍中，以真摯演技成為眾多男演員中的獨特亮點；充滿魅力的性感形象也令人印象深刻，成為新一代角頭性感女神。近期更睽違三年，二度與知名指標性攝影師黃天仁合作，推出全新寫真書《亦如初見：YUNA林真亦寫真》，並於上市後屢創佳績。為回應粉絲熱情，林真亦於今日(11/2)在時報本鋪舉行簽書會，現場湧入數百粉絲，擠爆現場，氣氛十分熱絡。
今年除了出版新書，也緊接著推出2026年曆，林真亦笑說：「第一本是桌曆，這次特別想做成大本的掛曆，讓大家可以掛在牆上收藏。」相較於第一本寫真展現20多歲的青春氣息，這次的作品則希望讓大家看到30歲後女性的多樣樣貌與從容魅力。她坦言，過去過度追求完美與纖瘦，「那時候太在意體態，反而把自己綁在世俗的審美裡。」如今她更注重「健康美」，希望讓大家知道「不是瘦才美，健康的體態也能很漂亮」，我們都要自由地做自己想成為的模樣。
本次拍攝遠赴泰國取景，充滿濃厚南洋風情。林真亦特別喜歡一組在海邊拍攝的照片，她笑說：「我喜歡大海，也喜歡這次拍出來的健康線條，是我理想的樣子。」其中最讓她印象深刻的，是騎馬的畫面，「之前為了拍戲特別學馬術，沒想到先用在寫真上！」展現出她認真又有趣的一面。
談到與黃天仁攝影師再度合作的心情，真亦表示：「第二次合作默契更好，也更放心把自己交給他。」她笑說第一次合作時會比較害羞，不確定導演到底「正不正經」，此次二度合作，兩人已擁有絕佳默契，黃天仁也說：「這次我們拍攝風格強調真實感，連皮膚紋路都不過度修飾，像騎馬她都騎她的，我們拍我們的，沒有給予太多指令，希望能呈現最真實自然的一面。」
活動當天，好友熊熊與妮婭也現身力挺。問及對此次新書的感受，熊熊笑稱：「無論哪一本真亦都能拍出健康又漂亮的感覺，很不容易！」妮婭則大讚：「真亦真的是我遇過最有魅力又情商高的女生，未來無論是在影視圈或自媒體界，都一定會持續發光發熱。」兩人也一致認為，這次的寫真更展現成熟女人的嫵媚與自信。
從《角頭－鬥陣欸》的亮眼演出，到《亦如初見》展現的自然性感，林真亦以不同角色持續探索自我。無論是演員、主持人或是經營自己的頻道，林真亦以多重身分詮釋屬於自己的耀眼舞台。而提到未來規劃，她透露接下來還有許多作品等著與大家見面，並笑說：「會繼續努力朝金鐘、金馬邁進！」最後她也說：「我覺得這一本，應該是我最後一本寫真書了。因為無論年紀或心態，現在的我，已經是最理想的樣子了。」
作者簡介
林真亦 YUNA
演員、模特兒、主持人
參與海內外選美大賽出身，在國際間獲得十分亮眼的成績。有著令人印象深刻的甜美笑容，而被封為「微笑女神」。因喜愛電競活動，曾加入AHQ成為旗下《傳說對決》戰隊隊經理，亦是電競節目指定合作主持人。
2020年與綜藝大哥大徐乃麟合作主持大型節目《星光歡樂城》，更參與廣告、戲劇、電影的演出，如《大宅們》、《速命道》、《不能流淚的悲傷》、《女拳至上》、《沉默之槍》等多部作品；近期參與電影《角頭2：王者再起》、《角頭—鬥陣欸》的演出，在陽剛氣息濃厚的角頭系列作品中，令觀眾眼睛一亮，成為新一代角頭性感女神。
目前經營YouTube頻道「林真亦_YuNa♥」，其中的節目《亦起出來玩》廣受好評，在眾多YouTube節目中以獨特的釣魚類型風格，深受觀眾喜愛。
IG：zhenyi_yuna
Facebook粉專：YUNA 林真亦
YouTube 頻道：林真亦_YuNa♥
更多三立新聞網報導
Martin Garrix雨中高喊我愛你！社群「發台灣國旗」告白：你們太特別
短片「鳥居」爆紅全球！橫掃國際最狂Ai電影獎 網驚：背後團隊來自台灣
《玻璃之心》佐藤健來了！繁中寫：神啊，謝謝讓我遇見歌迷 寵粉無極限
范姜彥豐再開戰！控粿粿17分鐘聲明「用謊言誤導」 怒嗆：留點口德吧
其他人也在看
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 4 小時前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師李怡貞也根據自身經驗勸世，外遇就外遇沒關係，但有1事最後別做「真的會有報應的」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
公關翻車？粿粿家人洗白狂PO文 網抓包「千元買網軍」鐵證
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波急轉直下。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於今（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，正式承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而，她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」 謝侑芯猝死！經紀人：未見過她碰毒
大馬歌手黃明志，遭當地警方指控涉毒，且和台灣網紅「護理女神」謝侑芯（享年31歲）猝死飯店浴缸命案有關。黃明志本人稍早否認涉毒，希望外界等候司法結果調查。對此，謝侑芯的經紀人Chris發聲，質疑黃明志的聲明與警方說詞不一、前後矛盾，嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」且強調從未見過謝侑芯接觸過毒品。太報 ・ 3 小時前
粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉
藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。自由時報 ・ 17 小時前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌，1日她終於上傳17分鐘影片，訴說原委，她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子粿粿代言爆不倫！大立美「急發331字聲明」宣布：合作關係已結束
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，道歉承認與王子有「踰矩的行為」。而王子近來上海音樂會跟台灣一日店長活動取消，如今他年初牽線粿粿一起代言的大立美也發出聲明表示雙方已終止合作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
「護理系女神」謝侑芯昏迷飯店浴缸 黃明志急施作CPR搶救仍無效
31歲「護理系女神」謝侑芯日前傳出在馬來西亞驟逝，消息震撼大眾，但今（2日）大馬警方透露歌手黃明志人也在發現謝侑芯遺體的飯店內，據悉當時他有替謝侑芯進行CPR搶救（心肺復甦術），但仍急救無效。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
粿粿駁「沒離婚就住王子家」！反咬范姜彥豐：與徵信社散播謠言
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），事後王子坦承兩人相處確實「超過了朋友間應有的界線」，但否認介入他人婚姻，《鏡週刊》隨後爆料粿粿尚未辦妥離婚手續就住進王子家中，讓范姜彥豐心死決定離婚。今（1）日粿粿拍攝17分鐘長片回應此事，坦言「我真的有做錯的地方，我沒有任何的藉口為我的錯辯解」，但也澄清絕無住進王子住處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿認和王子有踰矩行為「開玩笑留言被誤解」曝離婚范姜主因
粿粿日前遭老公范姜彥豐指控婚內出軌王子邱勝翊，引發軒然大波。范姜彥豐在影片中指出，妻子是自從美國行回來以後，態度就出現大幅度改變，但粿粿1日發出長篇影片聲明，離婚主因不是婚外情，但對自己踰矩的行為全然的感到抱歉，「我除了私下道歉，我也想公開跟你道歉，讓你受到很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
甩范姜彥豐支出「細到37元都記」 粿粿嘆：我們一直都算很細
范姜彥豐日前自曝婚變，指控妻子粿粿婚內外遇、掌控收入，對此，粿粿昨（11/1）在反擊影片中拿出兩人的對帳明細，上面清楚記載范姜惠紀錄「60元、85元、37元」等零錢支出，證實兩人金錢來往算得非常細，看得網友們全都傻眼了，「笑出來」、「一開始就看不下去，沒想到有這麼精彩的...立刻再去看」，此外，粿粿也回應范姜控訴被引導簽「放棄婚後財產」一事。太報 ・ 15 小時前
53歲林楚茵超猛變身！網Cue梁文傑：會很害羞
政治中心／綜合報導2025年萬聖節10月31日當天，不少民眾精心變裝成各種造型的角色上街「搞怪耍萌」。民進黨立委林楚茵當天也上傳換裝美照，只見她一改往日端莊形象，化身暗黑「貓女郎」，性感又俏皮的模樣，吸引上萬名網友圍觀。其中有不少人湧入留言並猛Cue她的丈夫、陸委會副主委梁文傑，逗趣留言笑翻全網。民視 ・ 6 小時前