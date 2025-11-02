《角頭》性感女神來了！林真亦火辣寫真超吸睛 他揭幕後：完全不用修圖

記者王培驊／台北報導

林真亦是新一代《角頭》性感女神。（圖／攝影龐文宏提供）

有著甜美笑容的「微笑女神」林真亦，在今年破億強片《角頭—鬥陣欸》的強悍陽剛氛圍中，以真摯演技成為眾多男演員中的獨特亮點；充滿魅力的性感形象也令人印象深刻，成為新一代角頭性感女神。近期更睽違三年，二度與知名指標性攝影師黃天仁合作，推出全新寫真書《亦如初見：YUNA林真亦寫真》，並於上市後屢創佳績。為回應粉絲熱情，林真亦於今日(11/2)在時報本鋪舉行簽書會，現場湧入數百粉絲，擠爆現場，氣氛十分熱絡。

林真亦推出全新寫真書《亦如初見：YUNA林真亦寫真》。（圖／攝影龐文宏提供）

今年除了出版新書，也緊接著推出2026年曆，林真亦笑說：「第一本是桌曆，這次特別想做成大本的掛曆，讓大家可以掛在牆上收藏。」相較於第一本寫真展現20多歲的青春氣息，這次的作品則希望讓大家看到30歲後女性的多樣樣貌與從容魅力。她坦言，過去過度追求完美與纖瘦，「那時候太在意體態，反而把自己綁在世俗的審美裡。」如今她更注重「健康美」，希望讓大家知道「不是瘦才美，健康的體態也能很漂亮」，我們都要自由地做自己想成為的模樣。

林真亦寫真集拍攝遠赴泰國取景，充滿濃厚南洋風情。（圖／攝影龐文宏提供）

本次拍攝遠赴泰國取景，充滿濃厚南洋風情。林真亦特別喜歡一組在海邊拍攝的照片，她笑說：「我喜歡大海，也喜歡這次拍出來的健康線條，是我理想的樣子。」其中最讓她印象深刻的，是騎馬的畫面，「之前為了拍戲特別學馬術，沒想到先用在寫真上！」展現出她認真又有趣的一面。

林真亦好友熊熊與妮婭也現身力挺。（圖／攝影龐文宏提供）

談到與黃天仁攝影師再度合作的心情，真亦表示：「第二次合作默契更好，也更放心把自己交給他。」她笑說第一次合作時會比較害羞，不確定導演到底「正不正經」，此次二度合作，兩人已擁有絕佳默契，黃天仁也說：「這次我們拍攝風格強調真實感，連皮膚紋路都不過度修飾，像騎馬她都騎她的，我們拍我們的，沒有給予太多指令，希望能呈現最真實自然的一面。」

林真亦和攝影師黃天仁。（圖／攝影龐文宏提供）

活動當天，好友熊熊與妮婭也現身力挺。問及對此次新書的感受，熊熊笑稱：「無論哪一本真亦都能拍出健康又漂亮的感覺，很不容易！」妮婭則大讚：「真亦真的是我遇過最有魅力又情商高的女生，未來無論是在影視圈或自媒體界，都一定會持續發光發熱。」兩人也一致認為，這次的寫真更展現成熟女人的嫵媚與自信。

從《角頭－鬥陣欸》的亮眼演出，到《亦如初見》展現的自然性感，林真亦以不同角色持續探索自我。無論是演員、主持人或是經營自己的頻道，林真亦以多重身分詮釋屬於自己的耀眼舞台。而提到未來規劃，她透露接下來還有許多作品等著與大家見面，並笑說：「會繼續努力朝金鐘、金馬邁進！」最後她也說：「我覺得這一本，應該是我最後一本寫真書了。因為無論年紀或心態，現在的我，已經是最理想的樣子了。」

作者簡介

林真亦 YUNA

演員、模特兒、主持人

參與海內外選美大賽出身，在國際間獲得十分亮眼的成績。有著令人印象深刻的甜美笑容，而被封為「微笑女神」。因喜愛電競活動，曾加入AHQ成為旗下《傳說對決》戰隊隊經理，亦是電競節目指定合作主持人。

2020年與綜藝大哥大徐乃麟合作主持大型節目《星光歡樂城》，更參與廣告、戲劇、電影的演出，如《大宅們》、《速命道》、《不能流淚的悲傷》、《女拳至上》、《沉默之槍》等多部作品；近期參與電影《角頭2：王者再起》、《角頭—鬥陣欸》的演出，在陽剛氣息濃厚的角頭系列作品中，令觀眾眼睛一亮，成為新一代角頭性感女神。

目前經營YouTube頻道「林真亦_YuNa♥」，其中的節目《亦起出來玩》廣受好評，在眾多YouTube節目中以獨特的釣魚類型風格，深受觀眾喜愛。

IG：zhenyi_yuna

Facebook粉專：YUNA 林真亦

YouTube 頻道：林真亦_YuNa♥

