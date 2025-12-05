《角頭》王宣遭性騷！曝案件進度 怒喊：別放過讓你不舒服的人

女星王宣發文控性騷案。（圖／翻攝自王宣臉書）





電影《角頭》中「宣宣」一角走紅的女星王宣，經常在社群和粉絲互動，卻沒想到昨（4日）無預警曬出走在法院的背影照，表明：「不論男生女生都不要放過那個讓你不舒服的人」，而被網友詢問是否關於性騷擾時，也回應證實。

王宣昨日在臉書曬出了走在法院長廊的背影照，並在配文寫下：「第一次希望也要是最後一次，不論男生女生都不要放過那個讓你不舒服的人」，並透露整個司法調查長達1年半的時間，但還是相信正義會遲但一定會到，並直呼：「希望那些動手動腳的人都x掉！」

從文中隱約透露出案件，有網友在下方詢問：「性騷擾案嗎？」王宣也直接回應：「是呀，太可惡了！」對此，許多網友也紛紛留言力挺，「正義會遲到，但不會缺席」、「辛苦了」、「妳很勇敢」、「我們都在！」

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



