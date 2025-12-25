《角頭》男星「突剃寸頭」 自首閃兵後獻人生第一次

唐振剛突剃寸頭露面，自首閃兵後獻出人生第一次。（資料圖／吳松翰攝）

42歲男星唐振剛以舞者起家，曾是男團Energy的成員，後來跨入主持人、演員領域，曾入圍過金鐘獎行腳節目主持人，近年則演出電影《角頭》系列。不過，他今年10月自首閃兵後變得低調，日前卻突然以新造型露面，還表示是人生第一次。

唐振剛25日凌晨透過限時動態分享近況，照片中的他原本頂著一頭凌亂長髮，並不捨寫下：「最後一眼好長的頭髮」，原來是準備進行一次大改造。隨後他釋出剃頭的影片，髮型師拿著理髮器將長髮從各個方向推過，細長髮絲自然落下，他則透露「人生第一次嘗試寸頭」，看來是想以新樣貌迎接新的一年。

唐振剛突然剃掉長髮。（圖／IG@bboyice1）

同時唐振剛將散落一地的頭髮，在地上排出巨大笑臉形狀的花圈，推測當下的心情還不錯，甚至將此過程轉化為對信仰的感恩，「感謝神，因祂有說不盡的恩賜！」最後，他展示新造型的成果，頂著俐落寸頭帥氣十足，整個人看起來更加清爽、陽剛，於是配文祝福大家：「平安夜，聖誕節，健康平安喜樂。」

唐振剛10月28日在律師陪同下前往新北地檢署自首，是此次閃兵爭議中首位出面自首的男藝人，他坦承當年以「高血壓」病歷證明而未服役，雖然未列在檢警偵查名單內，仍覺得不該心存僥倖，於是決定勇於面對年輕時的錯誤，坦言：「如果時光能夠倒流，他一定選擇光榮服役，盡義務，但人生沒有後悔藥，他年輕時因為過於輕率衝動，且思慮不周，犯下了良心難平的錯誤，如今就該勇於面對，絕不逃避。」

