《角頭》男星「設局欺騙」2年老婆 愛妻嚇到失眠曝後遺症

施名帥（左）、朱芷瑩首次一起參加實境節目。（東森綜合台提供）

施名帥、朱芷瑩夫妻檔攜手游安順、于子育參加跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》最新一集，前往苗栗旅遊。為了迎來節目上的首檔「真實夫妻」，製作單位特別聯手施名帥和經紀人，驚喜隱瞞朱芷瑩長達一個月，這過程讓施名帥相當緊張，直呼很恐怖；直到朱芷瑩在苗栗餐廳上演巧遇游安順、于子育，最後施名帥驚喜現身，才揭曉真相。

第一時間得知要欺騙妻子的施名帥，無奈笑說：「我都可以配合，只是這很恐怖，我是每天都要面對她的人，這樣不會造成我們家庭失和嗎？壓力好大！」朱芷瑩得知真相後也很傻眼，「你們真的很用心，我自己覺得我不太會被騙，這次經紀人能騙過我，我覺得很有才華，尤其是我老公，平常真的很不容易騙到我。」

廣告 廣告

游安順（左起）、于子育、朱芷瑩、施名帥結伴到苗栗旅遊。（東森綜合台提供）

謊言揭穿後，施名帥終於放下心中大石，「終於鬆了一口氣，當下只想要好好吃個飯。」反倒是朱芷瑩被嚇到第二天早晨還在驚魂未定，透露自己整夜大失眠，不斷回想究竟是哪個環節被騙的。

交往多年，在2023年登記結婚的2人，首次公開戀愛細節。朱芷瑩活躍表演工作坊，施名帥則深耕小劇場，屬於不同戲路、不同掛的朋友，雖然在學校合作過，但直到很後來才來電。

施名帥坦言，是他先主動的，「我們認識很久了，後來2人都單身，保持聯繫後自然而然想說可以在一起試試看。因為都經歷過不同人生階段，才發現身邊就有這種擁有共同回憶的人。」朱芷瑩也補充，因為2人有太多共同朋友，知道很多外人不知道的個性細節，「很有趣，好像很熟悉但又有可以探索的地方，跟朋友談戀愛真的蠻特別的。」

回想起第一次約會，2人當時去通化街吃飯、到二輪戲院連看兩部片，結果發現能聊的話題實在太多，真的聊不完；朱芷瑩笑說：「我們甚至要規定洗完澡、睡前就不能講話了，不然會一直講到沒時間睡覺！」 《花甲少年趣旅行》每週六晚間8點在東森綜合台播出。

更多中時新聞網報導

NBA》胡爾特準絕殺 送羅斯最棒退役禮

差距破千萬 台人出國1894萬 外客僅來857萬

帕拉斯主唱被封「新店金城武」曾月收百萬