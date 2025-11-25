角頭「瘋寬」越關越大尾！28年前捲生薑暴力討債…被害人墜崖終身癱瘓

記者吳泊萱／南投報導

南投狗頭幫首腦「瘋寬」驚傳中彈身亡，他曾犯下多起暴力討債、恐嚇、傷害等罪刑，前科累累。（圖／資料照）

橫行南投的「狗頭幫」角頭「瘋寬」，昨日（24日）驚傳在名間殯儀館後方開槍自戕，死訊曝光後，也讓瘋寬過往事蹟再次浮上檯面。作風毒辣的瘋寬，早在1997年就曾犯下震驚社會的生薑暴力討債案，當時只是幫派小弟的他，與同夥一起擄走被害人，並將人押進深山毆打，導致被害人跌落山谷，胸椎骨折，終身癱瘓。

外號「瘋寬」的吳聰寬（53歲），是南投「狗頭幫」首腦，在當地經營砂石業及地下賭場，曾犯下多起恐嚇、傷害、暴力討債等案件，前科累累。去年檢警發動搜索行動逮捕瘋寬時，在其據點查扣4把90手槍、1把霰彈槍、89發霰彈及56發手槍子彈，及海洛因、安非他命等毒品。

而回顧瘋寬犯下的重大案件，1997年他還是默默無名的幫派小弟時，就捲入震驚社會的生薑暴力討債案。當時一名陳姓男子販賣200多萬元的生薑給一名葉姓男子，結果葉男開出4張支票全部跳票後逃跑，陳男憤而指派瘋寬等3人前往追捕葉男。

後來葉男逃往彰化市一處賓館躲藏，被瘋寬等人發現，立刻上門將葉男擄走，帶往南投名間鄉赤水山區囚禁，3人聯手痛毆葉男要求還債。期間葉男曾打通知女友匯款30萬元救急，但因籌款未果，最終葉男疑因不堪眾人施暴，跳山崖求生，摔斷胸椎，經送醫治療，下半身癱瘓，終身需以輪椅代步。

該案自1999年一審判決後，歷經多年訴訟，案件兩度上訴至最高法院又發回更審，理由包括刑求抗辯未調查、墜谷原因矛盾及傷勢鑑定不足等。時至今日，其中一名涉案人陳男已於1998年死亡，而瘋寬則因罪證不足，未被起訴。



