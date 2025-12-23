《角頭》遭轟洗白黑社會！「貴董」高捷正面反擊：胡扯八道

高捷在《叫我驅魔男神》片中開槍掃射「秒殺活屍大軍」。（圖／光盛影業）





奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》出品人徐順理、導演陳玫君率演員高捷、張懷秋、吳震亞今（23）日出席記者會，談到北捷台北車站、中山站周邊12月19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷，網友牽連《角頭》電影「洗白黑社會」、「帶壞社會風氣」，「貴董」高捷也正面反擊酸民。

日前有網友在蔡詩芸哀悼貼文底下留言，開轟她老公王陽明演出美化黑道的《角頭》電影。針對電影無端被炎上，今日高捷受訪怒斥：「出現亂象就說是看我們的電影，這都是胡扯八道！」呼籲社會需要更多正能量，支持藝術市場。而有人批評《角頭》是把影集剪一剪拿來賣而已，高捷希望觀眾能以輕鬆心情看待藝術：「那些極端的留言，真的不可取，直接『封殺、封鎖』就好。」

至於在新片《叫我驅魔男神》首度大銀幕秀出舞技，高捷坦言上了好多堂課，別看畫面只有短短幾分鐘，其實花了很多時間練習，還差點跳到腳筋拉傷！除了跳舞，還有更多精彩動作場面，高捷在片中宛如基努李維飾演的「殺神」John Wick一般，面對活屍大軍毫不遲疑開槍掃射，1分鐘打趴數十個活屍：「這些年拍過不少動作片，也演過警察，證明我現在這個年紀，還是很能打的！」《叫我驅魔男神》12月31日全台上映。



