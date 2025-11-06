解三角習題！韓獲核潛技術鬆綁、菲得免費潛艦、美擴南海嚇阻 三方共贏

島山安昌浩級潛艇第二批次的首號艦「蔣英實號（SS-087）」。 圖：翻攝自 觀察者網

[Newtalk新聞] 韓國傳出在慶州亞太經合組織（APEC）論壇期間，積極向菲律賓推銷「島山安昌浩級」（KSS-Ⅲ）柴電潛艦。同時傳出美國總統川普（Donald Trump）對韓國的核動力潛艦技術鬆綁，同意韓國建造核動力潛艦。軍事專欄作家王臻明分析，這是透過技術與資金交換，構築南海水下控制網的「三方共贏」方案。

韓國媒體及《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，韓國造船巨擘「韓華海洋」，上週在慶州APEC峰會期間，向菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）「非正式」展示2800噸級出口版KSS-Ⅲ潛艦方案。該型潛艦為韓國海軍最新島山安昌浩級，配備現代化聲納、作戰系統及鋰電池，提升水下續航力。菲律賓總統府新聞稿表示，此「KSS-Ⅲ PN」（菲律賓版）計劃包含技術轉移及本地合作，助菲國強化自主軍事能力。韓國政府據傳同意提供全額經濟援助，可能採長期貸款或軍援形式，第一批或採購2艘，由韓華集團承造，總值約17億美元，涵蓋後勤設施。

王臻明在臉書「王臻明的軍事頻道」分析，此交易源於美國對韓國的核動力潛艦技術鬆綁，條件是韓華在費城開設造船線，助美重振產業。未來潛艦或由美國本土建造，再交付菲律賓，形成新型軍援：美提供設計與資金，韓國全額資助，菲國則開放基地及特遣隊進駐。菲律賓自2012年「地平線」（Horizon）現代化計劃以來，從韓國採購護衛艦、巡邏艦及FA-50戰機，此次潛艦競標中，韓國方案升級至最新二批次「蔣英實號（SS-087）」規格，勝過德國212A級潛艦（U-Boot-Klasse 212 A）及法國「梭魚級」（Barracuda-class）競爭者。儘管菲國官員曾表示優先考量採購水面艦艇，但南海在中國壓力下，潛艦需求實際升溫。

王臻明指出，韓國獲核潛技術，菲律賓免費入手先進裝備，美國擴大印太盟網，強化南海嚇阻，將成為對抗中國擴張的「三方共贏」軍援新模式。

