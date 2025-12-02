解人力荒「醫師加班費免稅」拚年底上路 搶明年報稅適用

為了留住醫院醫師人力，避免人才流向診所，衛福部健保署推動「醫師加班費免繳所得稅」政策。健保署署長陳亮妤2日證實，該政策已獲醫界及跨黨派立委高度共識，目前草案已送至衛福部審核，預計比照警消人員模式，若醫師加班時數超過一定比例即可減稅，政策目標在今年底前上路，明年報稅即可適用。

為了留住醫院醫師人力，避免人才流向診所，衛福部健保署推動「醫師加班費免繳所得稅」政策。(示意圖/中天新聞)

近年來急診、神經科等急重症科別醫師出現離職潮，醫界指出，目前診所醫師多以「執行業務所得」申報，能享有較高的必要成本扣除比例，而醫院醫師則需按薪資所得全額申報稅賦。這導致在相同收入情況下，醫院醫師繳納的稅金可能是診所醫師的兩倍，形成明顯差距，也成為醫師轉往診所執業的誘因之一。

陳亮妤出席健保署癌症治療數位治理觀摩會時受訪，證實了醫師加班費免稅政策的最新進度。她表示：「在這個部分謝謝跨黨派的委員都非常支持，衛福部跟醫師公會全聯會、還有跨黨派委員，以及財政部都進行非常多的溝通。」目前相關草案已送至衛福部，後續將報請行政院核准，一旦獲得行政院同意，衛福部就會進行公告。

未來醫師加班時數若超過一定比例，將比照警消人員進行減稅。 （示意圖／Pixabay）

關於減稅方案的具體規劃，陳亮妤說明，醫師加班時數若超過一定比例，將比照警消人員進行減稅。她進一步指出：「在國際的評比上，日本是這樣做，在國內的話，另外一個職類警消也是這樣做，所以我們也希望能夠有機會為國內的急重難罕的醫師人員爭取。」陳亮妤補充，減稅比例不會依照科別有所不同，希望政策能在今年底前通過，讓醫師們明年報稅時即可適用。

這項政策被視為解決醫院醫師人力流失的重要措施，特別是針對工時長、壓力大的急重症科別，期望透過稅務優惠留住更多醫療人才，維持醫院的醫療服務品質。

