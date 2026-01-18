解倒垃圾難題 陳冠安提廣設「秤重計費」智慧垃圾桶

爭取國民黨南港、內湖議員提名的立委羅智強辦公室主任陳冠安提出廣設智慧垃圾桶政策，他主張在商圈、公園、交通節點與年輕人口多的社區，設置需「秤重付費」的智慧垃圾桶，取代傳統公共垃圾桶。（本報資料照片）

今年九合一大選各黨初選起跑，爭取國民黨南港、內湖議員提名的立委羅智強辦公室主任陳冠安提出廣設智慧垃圾桶政策，解決年輕上班族倒垃圾不便問題。陳冠安表示，港湖雖是台北人口最年輕的行政區，但倒垃圾需配合特定時間，也造成許多困擾，因此他主張在垃圾量大或適當地點，如商圈、公園、交通節點與年輕人口多的社區，設置需「秤重付費」的智慧垃圾桶，取代傳統公共垃圾桶，同步解決行人清潔箱被倒入家庭垃圾，造成環境髒亂的問題。

廣告 廣告

北市近年有不少行人清潔箱因為被亂倒，惡臭、蚊蟲老鼠孳生的外部成本卻由周遭居民承擔，北市府選擇逐年裁撤，南港在5年內的數量甚至腰斬，從90個下降到41個。

陳冠安表示，港湖雖是台北人口最年輕的行政區，但我在追垃圾車時看到，倒垃圾的多半仍是長輩，年輕人較少出現。原因也很簡單，許多年輕人加班、外食，回到家往往已是晚上9、10點，即使趕得上，也未必還有精力。

陳冠安直言，對忙碌的上班族來說，倒垃圾是需要「特別規畫」的行程。加上年輕人常住的套雅房空間有限，要設置完整的回收分類桶，也十分傷腦筋。

陳冠安說，雖然台北已有iTrash智慧垃圾收集機，只要插入悠遊卡，就能24小時投遞垃圾，按重量計費、不必分類，深受年輕族群喜愛，但全市只有9個據點，對人口密集的都市來說，顯然遠遠不夠。

陳冠安指出，近年來不少行人清潔箱因為被亂倒，惡臭、蚊蟲老鼠孳生的外部成本卻由周遭居民承擔，所以市府選擇逐年裁撤。以南港來說，這五年裡的數量甚至腰斬，從90個下降到41個，雖然減少亂倒問題，卻也讓行人與居民丟垃圾更不方便。

陳冠安認為，科技應該服務生活，他主張在垃圾量大或適當地點，如商圈、公園、交通節點與年輕人口多的社區，設置智慧垃圾桶，取代傳統公共垃圾桶。如此一來，也能解決行人清潔箱被倒入家庭垃圾，造成環境髒亂的問題。

陳冠安補充，市府也應同步設置智慧回收箱，針對玻璃、乾電池、塑膠等給予回饋點數，讓做好回收的民眾，可以折抵使用智慧垃圾桶，形成正向循環。透過廣設智慧垃圾桶、增設多元支付、落實使用者付費，不只對年輕族群友善，也能改善環境、減少亂丟，並降低清潔隊員的工作負擔與風險，讓城市更乾淨，也更符合新世代的生活方式。

【看原文連結】