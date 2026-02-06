解借錢免看臉色、保險隨停隨買！金管會「這幾招」神救援 終結窮忙痛點

財經中心／師瑞德報導

金融服務大進化！金管會公布業務試辦創歷年新高，3大亮點顛覆傳統：首創「大數據推算財力」，信用小白免附薪資單也能貸；保險打破年繳限制，推「停車、搭車」碎片化保障，停多久保多久、上車才計費。金融服務打破框架，全面「嵌入」你的生活圈。（AI製圖）

沒有固定薪水條就借不到錢？開電動車去停車場怕充電樁被偷？這些生活中的金融痛點，現在都有解了！金管會5日公布最新業務試辦成果，2025年（民國114年）核准案件高達32件，創下歷年新高。其中最受矚目的，莫過於玉山銀行推出的「Proxy Income 虛擬財力評估」，以及富邦產險、保誠人壽推出的「碎片化保險」，徹底打破傳統金融服務的門檻，讓「場景金融」真正走入民眾生活。

痛點一：有錢卻借不到錢？「Proxy Income」幫你算身價

隨著「零工經濟」崛起，Youtuber、網紅、外送員或SOHO族，明明收入不錯，卻因為拿不出正式的「薪資轉帳證明」或「扣繳憑單」，在銀行眼中往往成了拒絕往來的「信用小白」，連辦張信用卡都困難重重。

為了解決這個結構性痛點，金管會核准玉山銀行試辦「Proxy Income 財力模型評估」。這項技術的突破在於「不看死板的薪資單」，而是利用大數據（Big Data）分析客戶的數位足跡、消費習慣與金流紀錄，建立一套精準模型來「推算」其月收入能力。

更關鍵的是法規面的突破。金管會已於去年9月24日發函確認，這套財力評估模型符合「DBR 22倍」（無擔保債務餘額不得超過月收入22倍）的嚴格驗證機制。這意味著，未來銀行在計算你的信用額度時，可以採用這個「大數據算出來的薪水」作為正式依據。此舉將大幅降低小微企業受聘者與年輕族群的申貸門檻，落實真正的普惠金融。

痛點二：停車場鳥事多？「隱形保鑣」停多久保多久

開車族也有福了！傳統車險往往是「保一年」，但富邦產險與共享停車業者合作，將保險直接「嵌入」停車APP中，打造「停多久、保多久」的彈性服務。

這張被稱為「銅板神單」的創新保險，保障範圍相當「接地氣」。針對日益增加的電動車車主，它特別涵蓋了「充電期間電能被竊」的風險；此外，若是停車場柵欄機故障、設備損壞導致車輛無法出場（滯留），也在理賠範圍內。車主只要透過APP一站式操作，進場即投保、出場即結算，用銅板價就能轉嫁停車場內的各種突發鳥事。

痛點三：搭車只有意外險？UBI讓保障隨身走

同樣主打碎片化保障的還有保誠人壽，其與計程車業者合作推出的「搭乘隨身險」，導入了UBI（Usage-Based Insurance，使用基礎保險）概念。

不同於傳統旅平險需以「日」計算，這項服務是依照「實際乘車時間」來計算保費。民眾叫車時透過APP勾選，上車開始計費，下車就停止扣款。這種「用多少、付多少」的模式，不僅降低了保費負擔，更成功將金融服務無縫融入民眾的交通生活圈，讓保障如同隱形保鑣般隨身而行。

試辦案創新高 金管會：金融服務將更「無感」融入生活

金管會表示，為了鼓勵金融機構跳脫框架，已大幅放寬業務試辦範圍。從數據來看，114年度核准的32件試辦案創下歷史新高，顯示金融創新已從口號轉化為實際應用。未來的金融服務將更具彈性，從解決融資痛點的財力模型，到貼近生活的微型保險，都將透過數位科技，以更「無感」的方式嵌入民眾的食衣住行中。

