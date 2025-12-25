解凍即印鈔！瑪麗亞凱莉靠耶誕神曲躺賺上千萬美金 更「在榜百週」成音樂界績優股

你可能對瑪麗亞·凱莉長怎樣不熟悉，但每年聖誕節你一定會聽到她的歌曲，紅到網民稱她叫「耶誕媽祖婆」。（圖片來源／IG@mariahcarey）

每當12月耶誕節鐘聲響起，大街小巷開始飄揚起那句熟悉的「All I want for Christmas is you」，這不僅象徵著聖誕佳節又要到了，更代表著全球流行樂壇最強大的「印鈔機」之一將再次啟動。

對於美國歌手瑪麗亞·凱莉而言，這首歌不只是一首暢銷單曲，已經是一個回報率驚人的「季節性優質資產」。綜合外媒報導的各項驚人收益，粗估累計版權收入將在今年達到7,000萬美元，完美詮釋什麼是數位時代下的長期被動收入，根本一首歌抵一輩子。

一首歌抵一輩子、一年比一年紅，外媒拆解已「千萬美金」進帳

《經濟學人》（The Economist）在2017年針對音樂產業的研究中指出，儘管實體唱片市場早已式微，但瑪麗亞·凱莉單靠這首歌的版權收入，每年預估仍能獲取約 250 萬至 260 萬美元的版權支票。而這僅僅是版權費用的估算，若加上廣告代言、耶誕特別演出及周邊商品，實際營收數字遠遠高於此。

若根據《福布斯》（Forbes）報導，瑪麗亞·凱莉自 1994 年發行《All I Want for Christmas Is You》以來，這首歌截至 2021 年，該曲累計版權收入已超過6,000萬美元。隨著數位串流平台的興起，這筆「聖誕年金」的增長速度不僅沒有減緩，反而呈現指數級增長。若大致估算，今年恐將突破7,000萬美元。

如今已過 31 年，今年這首歌的熱度仍絲毫不減，不僅在 Billboard Hot 100 榜單累計在榜週數正式突破 100 週大關，更在多年間反覆奪下該榜冠軍，確確實實在締造耶誕傳奇。

這項讓人稱羨的被動收入，也受惠於音樂消費模式的改變。《紐約時報》曾分析指出，這首歌在串流媒體時代獲得了「第二次生命」。根據Spotify 數據，截至2024年底，這首歌在 Spotify 上的播放次數已正式突破 20 億次，成為歷史上第一首達成此成就的聖誕歌曲。

耶誕神曲還能用經濟學分析？節慶心理與邊際效用完美配合

其實外媒對於瑪麗亞·凱莉這首長青暢銷歌分析過很多，甚至還有從經濟學角度看的，認為這首歌滿足了「節慶剛性需求」。

《華爾街日報》2020年報導曾討論過，聖誕歌曲市場具有高度的「贏家全拿」特質，一旦某首歌成為節慶的文化符號，其邊際效用就不會隨著播放次數增加而遞減，反而會因為社會共感而加強。

這也是為何儘管當代的流行天后泰勒絲（Taylor Swift）或亞莉安娜（Ariana Grande）等人，雖擁有驚人的流量，但也難以在短時間內創造出同等量級的「聖誕被動資產」，就是因為聖誕節高度依賴「文化慣性」，一旦瑪麗亞·凱莉、布蘭達·李等歌手的經典曲目一旦成為節慶的聽覺符號，便會透過「演算法正回饋」與「社會共感」築起高聳的競爭壁壘。

不過對於我們一般老百姓，若要延伸思考的話，瑪麗亞·凱莉的版權金傳奇透露重要的財經觀念：時間是資產最好的朋友。

寫不出一首聖誕神曲，但我們可以學會如何辨識並投資那些具有「長尾效應」的資產；即使不會辨識也沒時間學的話，至少定期定額投入ETF市場已經是很多台灣民眾的每月例行公事了。

(原始連結)





