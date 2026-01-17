「解到懷疑自己！」高中老師認證115年學測數學A超難

115學年度大學學測於今（17）日正式登場，首科為數學A。多位高中數學老師表示，今年的考題難度明顯提升，甚至被評為「歷年最難」。根據教師的分析，今年數學A試題的設計更偏重邏輯推理，對於修習數學B的學生來說挑戰極大，考生普遍反映解題過程壓力沉重。

陽明高中數學老師蘇順聖指出，今年的考題涵蓋高一課程約四成、高二課程約六成，並著重於數學觀念的理解與應用。試題雖然敘述清晰，但題目多為邏輯性推理，要求考生具備深厚的數學基礎才能作答。蘇順聖特別提到，今年的試題與113學年度的數學A類似，但中間難度的題目比例減少，導致整體難度飆升。

建國高中數學老師許為明也表示，今年的數學A試卷包含多選題與未知係數較多的題型，部分題目甚至讓老師解題時感到困惑。他指出，這樣的試題雖然能有效區分不同程度的考生，但對修習數學B的學生來說負擔過重，可能影響考試表現。

此外，考生走出考場後普遍反映，試題計算步驟繁複且時間壓力明顯，許多人坦言「做到最後根本來不及寫完」。大考中心則表示，試卷的難易度整體適中，符合各層次考生的需求，但部分考生和教師認為，試題編排設計由易到難，鑑別度高，可能導致頂標分數下修。

今年的數學A試題再度成為焦點，考生與教師皆期待未來試題能在難度與鑑別度之間取得更佳平衡。

