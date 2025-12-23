解剖前密傳張文雙親出庭 釐清金流及犯罪動機

檢察官今(12/23)日以證人身分，傳喚張文雙親。呂志明攝



通緝犯張文在北捷、中山商圈隨機殺人，最後墜樓結束生命，台北地檢署今(12/23)日下午將偕同法醫對張文遺體進行解剖，但在上午解剖前，檢察官卻以證人身分先傳喚張文雙親前往台北地檢署執行科進行秘密偵訊，偵訊後請回，據悉，檢察官主要是要釐清張文近幾年的情形，與家人的關係，以及其母資助金錢的情形，並在偵訊後將2人請回。

檢察官今日指揮警方以證人身分通知張文雙親到案，2人一早在9點左右就抵達北檢執行科，11時許在偵訊後將2人請回，下午解剖時則繼續請張文雙親到場，對於這次為何在解剖前突然傳訊，北檢目前未多做回應。

廣告 廣告

張文犯下這起憾動全球的連續殺人案，似乎心思慎密、佈局多年，所有的犯罪工作全都是分批購買、且獨自一人行動，說他仿效鄭捷，但手法又比鄭捷更精進，殺人前還會先製造混亂，四處放火分散注意，甚至租屋做為犯案的補給站，還挑選不同分局管轄地點犯案，讓警方無法在第一時間掌握，進而創造對自己犯罪有利的時間與空間。

據了解，由於張文已死，並留下許多疑點，檢警想要了解他的成長背景、犯罪動機、收入來源、交友狀況，因此在今日傳喚張文的雙親到案加以釐清。

更多太報報導

1219事件警方、北捷應變慢？ 徐弘庭：監視器系統應導入主動偵測功能

隆大投55.67億！苓雅清潔隊都更案簽約 打造輕軌TOD新地標

【每日揭詐】約砲不成反遭恐嚇施壓 男擔心牽連家人花錢消災