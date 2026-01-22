解剖結果出爐！ 蘆洲蔥油餅夫婦遭逆子狠砍69刀「失血過多慘死」

廖姓男子狠心砍死雙親後於新莊落網。（翻攝畫面）

新北市蘆洲逆子弒親案，檢警22日完成相驗解剖，確認67歲廖姓父親與75歲許姓母親皆因大量失血，引發出血性休克死亡。法醫統計，許姓母親全身共有43處刀傷，廖姓父親則有26處刀傷，2人合計遭砍69刀，傷勢集中且致命，死因已明確。

檢警當日下午會同法醫前往板橋殯儀館進行解剖，死者家屬低調到場，包括廖男表妹與許女妹妹，神情哀戚，婉拒對外說明。由於家屬對解剖結果並無異議，後續已依法完成相驗程序，遺體發還家屬辦理後事。檢察官此次並未借提嫌犯到場，詳細案情仍待完整解剖報告彙整後釐清。

69刀傷勢透露什麼？

法醫指出，2名死者均為利器反覆攻擊造成大量失血，其中廖父身上可見多處防禦傷，顯示曾試圖抵抗。相較初步相驗數據，複驗後的刀傷數明顯增加。

警方調查，36歲嫌犯廖聰賢長期無固定工作，生活開銷多仰賴父母。案發當天因向母親索討每月5000元零用錢引發衝突，隨後持預先購買的開山刀行凶。犯案後，他清洗凶器並逃離現場，約45小時後於新莊落網。

警方指出，廖嫌到案時態度冷靜，供稱長期遭父母打罵、管教嚴厲，情緒累積已久，但相關說法仍待進一步調查與佐證。由於涉有逃亡與滅證事實，法院已裁定羈押禁見，全案朝《刑法》殺害直系血親尊親屬罪方向偵辦。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

