解台中土方之亂！台中港釋出602萬方收容空間 南填方區先行

民國115年上演土方之亂，台中港務分公司15日公布，將撥出可納602萬立方公尺的收容場，以解中部土石放置需求，並分成兩區域，其中南填方區約可收容211萬立方公尺，現已向環境部申請收取標的物變更，另一塊則待環評審核。對此，立委何欣純要求，台中港務分公司加快速度，並同步與台中市政府溝通，確定管理細節；台中港務分公司總經理林春福回應，允諾辦理。

何欣純今赴梧棲區台中港參加舊有鐵路活化介紹及港務公司盈餘提撥說明會、台中港今年國際郵輪相關推動情形，與會台中市議員王立任、楊典忠、曾威、施志昌等人。

台中港務分公司副總工程司謝診安表示，因應國土署營建剩餘土石方最終去處規畫方案，為善盡社會企業責任，計畫將原先放置每年飄飛沙約可收容3010萬立方公尺場址，撥出602萬立方公尺，已因應中部地方營建土方需求。

謝診安說明，台中港營建剩餘土方收容分成短中、長期方案，短中期部分已於港區畫出1塊約5公頃暫置場，供中部土石商放置使用，預計由中市府管理，並於免環評區域的南填方區規畫約可收容211萬立方公尺，也因此處原為收容港區內土石使用，現今要收外界土方須向環境部申請收取標的物變更，目前已遞交申請，待通過會下一步進到招標程序處理。

謝診安說，長期規畫則是預計使用北填方區，約可容納391萬立方公尺土方，不過因屬台中港外港區擴建計畫第一期環評範疇，須待環評通過，才可合法作為港區外土石填築。

對此，何欣純要求，台中港務公司除程序要加快走步外，也像同步向台中市政府協調溝通，不管是暫置區管理、土方運送程序、車輛刷卡等確定清楚，自己也會向環境部了解，希望盡快解決，也說明土方問題正在發生中，包含處理成本、現在因土方之亂而停止的工程，台中市非常多，中市府部分也請在地議員協助，盼能解燃眉之急；林春福允諾辦理。

