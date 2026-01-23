解嚴39年威權遺緒未散 8民團舉辦論壇檢視校園轉型正義

辜寬敏基金會等8個公民團體將於24日舉辦「走囉！2026轉型正義教育論壇」。 圖：辜寬敏基金會提供

[Newtalk新聞] 台灣今年即將邁入解嚴第39年頭，不過，威權陰影並未隨著民主化而自然消失，尤其在校園之中，威權遺緒仍以各種形式持續籠罩在學生身上。為此，辜寬敏基金會、台灣教授協會、人本教育基金會、臺灣青年民主協會、台灣青年世代共好協會、台灣親子共學教育促進會、台灣人權促進會、陳文成博士紀念基金會等8個公民團體將於明（24）日舉辦「走囉！2026轉型正義教育論壇」，聚焦校園中的威權遺緒問題，並檢視當前轉型正義教育在制度與實務上的落差。

在電影《大濛》的結尾，有一句耐人尋味的台詞：「時間到了，霧就散去了。」然而，當時間推進到 2026 年的今天，威權統治留下的痕跡，並未因台灣走向民主而自然消失。相反地，威權以更隱晦的形式滲入校園日常，成為不同世代學生習以為常的一部分，甚至在不知不覺中，形塑他們對權力、服從與轉型正義的理解，並造成混淆與誤解。

在這樣的脈絡下，社會該如何在尚未散去的雲霧中，重新尋找公道？又該如何向下一代清楚述說那段台灣人曾遭威權統治壓迫的歷史？這段不公不義的歷史並未遠去，至今仍在台灣當代社會中持續發酵。

「走囉！2026 轉型正義教育論壇」將邀集8個公民團體，從校園內外的不同角度，分享推動轉型正義教育的實務經驗，呈現即便在制度與現實困境中，仍持續嘗試突破、向前行走的努力。正如《大濛》導演陳玉勳所言：「我們現在的風景，都是前人所建立的，希望我們也可以為後代的人，建立美好的風景。」同時也期盼，透過教育與公共對話，讓民主與人權不只是記憶，而能真正成為下一代的日常風景。

活動開始將由辜寬敏基金會董事長王美琇開場致詞，接著由東吳大學政治系教授陳俊宏進行主題演講。在主題演講結束後，將進入主題一「教育場域的轉型正義」討論，並由台灣教授協會以及人本教育基金會主持及分享；在午休結束後，將進入主題二「辨識校園場域裡威權」討論，並由台灣青年民主協會與世代共好協會主持及分享；最後，將進入主題三「教室外的轉型正義」，並由台灣親子共學促進會、台灣人權促進會、以及陳文成基金會主持及分享。

「走囉！2026轉型正義教育論壇」

日期：2026 年 01 月 24 日（六）

時間：09:30－17:00

地點：集思北科大會議中心 感恩廳 （臺北市忠孝東路三段 1 號二樓）

主辦單位：辜寬敏基金會、台灣教授協會、人本教育基金會、台灣青年民主協會、台灣青年世代共好協會、台灣親子共學教育促進會、台灣人權促進會、陳文成博士紀念基金會

「走囉！2026轉型正義教育論壇」議程 圖：辜寬敏基金會提供