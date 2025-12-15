解囤積症 桃市府首推自治條例

拾荒戶囤積症常讓鄰居苦不堪言，甚至曾釀祝融之災，今年8月中壢某民宅2天就清出8噸垃圾，桃市府為解決無法可管的困境，創全台之先研擬「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」，導入行政協調和輔導程序並明訂罰則，最高罰3000元且得按次罰，本周送議會審議，待中央審核通過，力拚明年實施。

環保局指出，桃園曾面臨住宅內外囤積雜物或資收物衍生公共安全問題，像2020年桃園區中山路某資收戶就因在民宅大量堆置雜物、回收物，引發火災釀1死1傷悲劇，當時環保局、消防局盤點全市嚴重堆積回收物住戶約200處，積極透過推動「桃樂資收站」策略，以實質誘因協助住戶將回收物兌換民生用品或市民卡加值，解決囤積問題，但仍有約10處住戶因個人身心疾病或家庭因素，斷斷續續有堆積情事。

議員張曉昀今年就揭露中壢某公寓有一獨居拾荒戶，東西只進不出，家中堆滿垃圾、排泄物散發惡臭，老鼠、跳蚤出沒讓鄰居苦不堪言，但受限各局處權責分散、程序不明及法源不足，難建立一致且可持續的處理機制，桃市府在該案首度統籌局處資源，跨單位多次到場訪視、協調與清運，積極對拾荒戶及家屬輔導溝通，2天就清出8噸垃圾，也進而了解到制定權責、輔導及處理分工重要性。

環保局透過實務操作經驗，率全台之先制定「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」，建立受理、稽查、排出及清運程序，採案件分流制度，公寓大廈公共區域由建管處處理，其餘類型住宅由區公所受理，稽查時會同社會局、衛生局等，必要時由警察局協助，確認囤積後，由行為人自行排出或由區公所協助，並由環保局負責清運。

草案也明定行為人不得拒絕或妨礙稽查，違者經勸導無效可開罰3000元以下罰鍰，並得按次處罰，本周送市議會審議，再報政院核定，力拚明年實施。