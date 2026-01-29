解土方之亂政院提3策略 建置公有暫置場年前啟用

砂石車一輛接一輛進出，過去只收公共工程土石方的台北港，將開放收容都更案或出土量達5萬方的民間工程。土方新制引發亂象，行政院長卓榮泰要求內政部跟各縣市協調，在農曆年前啟用暫置場，並修訂自治條例全力推動。

行政院長卓榮泰表示，「內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前，針對暫置場完成啟用程序，以及訂定自治的條例。」

環境部長彭啓明指出，「經過這麼長期下來，幾十年來，其實國土真的在流淚當中，而且我們已經到了一定要沒有退路的時候，這個是一個良知跟正義的一個決定。」

為了杜絕非法傾倒營建剩餘土石方，土方新制要求清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都要用電子聯單申報，引發業者反彈。行政院會拍板三大策略：一是開放GPS雙軌並行，開放小貨車申裝GPS；二是以暫置場處理，擴增去化量能；三是簡化土方運送流程。

除了港區擴充最終去處，行政院也協調台北港、桃園科技園區、台中港、彰濱工業區、台南大學七股校區、高雄港南星計畫區，也擴增暫置土地，由地方政府協助管理。其中，行政院坦言，土方去化較大困難在中部地區。

行政院秘書長張惇涵坦言，「目前比較大的困難是在中台灣地區，中部地區的縣市可以進行區域聯防。如果台北港的部分能夠來開放暫存，大概雙北、北部的問題可以解決掉80%以上。」

國土署副署長朱慶倫說明，「台中它基本上它的很多土方的成分，主要是卵礫石為主，它其實可以透過在工地的一些相關的管理之後，直接送到最終的去化場。」

劉世芳希望透過A到C直送模式，加速土石方處理效率及去化，也指出確實有鄰近縣市政府可能有互相不願意收土方等狀況，會持續協調；但如果有違反大策略，就會啟動《廢清法》處理，將採取高額裁罰。

台北市營建混合物分類處理商業同業公會理事長曾閔健認為，「最後要去化還是都是要最終掩埋場，最終掩埋場要申請也沒那麼快，環評過了然後還要做水土保持，都要好幾年的時間。」

曾閔健認為，暫置場的確可以解決燃眉之急，但趕快擴增最終去處才是關鍵；也強調混合物土石方要完全分類處理難度高，建議在非農地回填部分，給予業者緩衝空間。