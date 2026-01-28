解土方之亂 彭啓明：以雞尾酒療法快速解決 盼輿論支持

近期土石方之亂引發許多討論，環境部長彭啓明今天(28日)在「極端氣候下的國土規劃挑戰」論壇中表示，過去幾十年執政者皆未好好處理土石方問題，環境部耗時1年多終於跨出一步，回歸正常管制，後續也將以雞尾酒療法盡快解決相關問題，盼各界支持。

近年極端氣候帶來複合型災害，威脅國人安全，也衝擊國土永續發展，余紀忠文教基金會與環境部氣候變遷署28日一同舉辦「極端氣候下的國土規劃挑戰」論壇，透過深度對話，探討中央與地方如何協作，推動更具前瞻性的國土規劃與氣候調適行動。

廣告 廣告

環境部長彭啓明致詞時表示，國土規劃「大家都會說」，但要行動就會遇到很大的衝突，如同氣候調適，「大家會講不會做」，因此，政府將氣候調適的概念放入氣候變遷因應對策中，環境部已在上週「國家氣候變遷對策委員會」提出成立「氣候調適韌性中心」的構想，爭取相關預算由碳費支應，希望透過跨單位的行政法人組織永續經營。

彭啓明並指出，國土規劃分為長期與短期，環境部負責許多末端治理，包括垃圾、廚餘處理、廢棄物與汙水亂倒等問題，但國土規劃應在根源上有更好的政策，因此，環境部努力1年多終於在土石方處置問題上跨出一步，要求清運車輛必須安裝GPS即時追蹤系統，以杜絕非法傾倒，確保合法處置。他強調，土石方處置成功與否與國土規劃有很大的關係，但在推動過程飽受批評，希望外界能予以支持。他說：『(原音)土石方的成功與否就跟國土規劃是有很大的關係，因為它的去化要橫跨很多的地方，我們終於把這個問題浮上檯面，要把它一個一個要用雞尾酒療法的方式很快的來解決，除了我們會努力做之外，也需要大家輿論上的支持。』

行政院長卓榮泰致詞時則表示，推動淨零轉型的根本在於能源，政府將持續推動二次能源轉型，解決發展再生能源所遇到的法律、技術、時程、資金、國際合作等問題，也會強化電網及節能、儲能，政府近期也在討論引入高強度的碳捕捉技術，希望解決高碳排產業難以減排的傳統難題。