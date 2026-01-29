解土石方燃眉之急 國土署：未開挖建案可作為鄰近工地臨時暫置區

國土署代理署長朱慶倫。（張薷攝）

「營建剩餘土石方全流向管理」新制今年元旦上路，因清運配套不足、缺乏緩衝期，全台陷入「土方之亂」。行政院秘書長張惇涵攜三位部會首長親上火線回應，內政部國土署表示，為解燃眉之急，除一般暫置場外，也將推動臨時暫置制度，若相鄰建案旁有還沒有開挖的土地，或同一個縣市裡有符合土地使用管制的案場，都可作為臨時暫置的地方，已發文給各縣市政府，可啟動此機制。

張惇涵今天率領內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙、環境部長彭啓明舉行「加速營建剩餘土石方全流程去化策略記者會」，由國土署代理署長朱慶倫說明三大策略，包含擴增量能、簡化運送機制、GPS雙軌並行，隨後依序說明內容。

廣告 廣告

朱慶倫表示，擴充最終去處部分，目前港區包含台北港、台中港、彰濱工業區、南興計畫以及高雄港，總共有8793萬方；大型掩埋土資場，包括新北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣以及雲林縣，可容納大概4614萬方。此外，各地政府正在進行的重大建設，比如社子島、航空城也有1602萬方的去化量能。

在暫置場量能部分，朱慶倫指出，中央跟地方政府盤點後，台北港有14公頃供台北市跟新北市各7公頃暫置；台中港初步規劃5公頃，不足部分會繼續擴增；高雄市的南興計畫及台南市七股區的台南大學也規劃作為暫時地區，目前持續檢討中。

朱慶倫說明簡化運送機制時表示， 台中超過七成以上是卵礫石，可透過工地管理後，直接送到最終去化廠，譬如砂石廠、磚瓦窯廠，已於1月27日發函給各地方政府。

至於清運車裝設GPS進度，朱慶倫坦言，1月1日施行後，裝機速度有點塞車，後經加速趕辦，兩天就可以完成，目前為止，裝設國土署系統已完成6362輛，加上環境部環保機有1633輛，若再加上地方政府自己設立的GPS，全部總共有1萬3832輛可以全流向管控。

朱慶倫強調，未來除中央積極推動以外，中央也要跟地方合作，例如推動異地暫置，除一般暫置場外，相鄰的建案旁若有還沒開挖的土地，或同一個縣市裡有符合土地使用管制的案場，都可以作為臨時暫置的地方，以解燃眉之急，國土署已經發文給各縣市政府，可啟動此機制。

他也強調，縣市間的資源條件不同，不是每個縣市都有辦法在自己的縣市內處理土方，所以不管是中央跟地方合作或政府跟民間合作，或跨縣市合作，是目前要走的方向。

內政部長劉世芳補充，最終去處跟臨時暫置的量能已盤點出1.5億方，但臨時暫置、異地暫置或跨區暫置部分，因量能比較少，國土署會跟縣市政府，尤其是北部的地方政府繼續盤點，然後提供給業者來參考。

劉世芳說，希望縣市政府也可負起相關責任，如果各地的自治條例不符合相關規定的話，內政部會敦促22個縣市政府修正自治條例，以達到營建剩餘土石方的全流向管理。

【看原文連結】