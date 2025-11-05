解基隆停車難題！市府宣布「4區」新增209車位

為緩解基隆市民眾停車空間不足，基隆市政府自即日起，增設4處鄰里停車場，預估將可增加209個停車空間。基隆市長謝國樑（前右4）5日出席動土典禮。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆因為開發較早，再加上山區多、平地少，市民長期面臨停車空間不足，也衍生許多交通亂象。為進一步緩解停車空間不足，基隆市政府在中山區、中正區、安樂區等地，闢建4處鄰里停車場，完工後可新增209個小型車停車格、78個機車位，並設置16席電動汽車充電裝置。

謝國樑5日上午出席樂利二街62巷的停車場動工典禮時表示，市府持續盤點全市公有閒置土地，透過整合與再利用，逐步規畫各區路外停車設施，期望有效緩解停車壓力，並兼顧交通順暢與環境品質。他強調，停車問題是市民日常生活的重要議題，市府會持續努力優化交通動線、讓停車設施更完善，讓基隆朝向舒適宜居的城市邁進。

這4處鄰里停車場除安樂區樂利二街62巷外，還包括中山區文明路150巷、中正區中正路182巷及安樂區麥金路11巷等3處，將自即日起陸續動工。交通處長陳耀川指出，這4處鄰里停車場完工後，預計可新增209個小型車位及78個機車位，並設置16席電動汽車充電裝置，全面提升基隆停車空間供給與綠能配套。

陳耀川說，這4處鄰里停車場的鋪面都採用混凝土鋼性材質以因應多雨氣候，場內停車格明確畫設，並以人行道與巷弄區隔，兼顧安全與維護管理。基地周邊將保留部分原生植栽，增設綠化景觀與照明設施，營造舒適、安全的停車環境。

國民黨籍議員鄭愷玲表示，樂利二街62巷的停車場用地，原本是打算作為多功能會館之用，在規畫完成前，市府允諾先將這塊市有地作為附近民眾的路外停車場之用，希望能夠讓附近的民眾回家時能夠有停車的空間。

謝國樑強調，市府將持續推動交通建設與公共空間優化，逐步改善停車困境，讓基隆成為市民出行更方便、生活更安心的城市。

