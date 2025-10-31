解塞車 路竹大湖車站前將拓寬

高雄市路竹區大湖車站前天祐路，因路幅較為狹窄，地方居民嘆該處「卡車」已是常態，高市府表示，已爭取經費，預計於明年實施道路拓寬工程。（任義宇攝）

高雄市路竹區大湖火車站前的天祐路因路幅較為狹窄，兩車交會時需要雙方互相禮讓才能通過。有輛休旅車與計程車10月30日行經該路段因互不退讓，造成車站前大塞車，地方居民無奈指出，該處「卡車」已是常態，議員、里長都期盼能改善。對此高市府表示，已爭取經費，預計將於明年實施天祐路道路拓寬工程。

大湖車站鄰近樹人醫專，也是湖內、茄萣地區相當重要的通勤車站，每日平均有3000多人次進出，不過車站前的天祐路道路狹窄，路幅不到7公尺寬，10月30日因計程車與休旅車互不相讓，導致當地大塞車，通勤學生及居民感嘆，此案例已是常態。

路竹區甲南里長黃吉松表示，該處位在路竹與湖內交界，每到通勤時段臨停接送車輛多，但因路幅狹窄，連會車都很困難，已多次邀集相關單位到場會勘，但都無法順利解決問題，直到議員向市府爭取道路拓寬工程，才迎來轉機。

高雄市工務局說明，大湖車站前天祐路向西連接台1線共160公尺路段，其中110公尺路寬僅7公尺寬，已規畫將全段拓寬為15公尺，估計道路拓寬工程的總經費為3156萬元，但因涉及工程與用地徵收問題，目前先將工程經費納入明年度預算，待議會通過後，再行辦理後續施工。

高雄市議員陳明澤認為，經爭取拓寬後，有望大幅改善大湖車站前的交通狀況，但車站北側道路仍未納入拓寬計畫中，且周邊也缺乏停車空間，盼市府後續能與台鐵協調，讓車站交通更順暢。